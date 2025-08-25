Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
“Там столько нелепостей, что стыдно смотреть!”: в Риге ремонтируют дороги, эксперты критикуют организацию объездов

25 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

С первой неделей сентября в Ригу возвращаются утренние заторы на дорогах. Пока масштабные ремонты  в городе продолжаются, автолюбителям придётся смириться с ограничениями и пробками. Часть объектов будет завершена только в следующем году, а в сентябре движение в городе обещает стать особенно напряжённым.

«Очень активно идут строительные работы на крупных инфраструктурных проектах — это Земитанский мост, Южный мост, четвёртый этап и вся прилегающая территория. Также у нас три проекта велодорожек, Кундзиньсалский путепровод и продление линии 7-го трамвая на улице Латгалес. С наиболее существенными ограничениями движения придётся столкнуться жителям Агентскалнса, Межапарка, Дарзини, Тейки и Дзирциемса», — пояснила председатель Комитета Рижской думы по транспорту Марта Котелло, добавив, что завершение части работ планируется лишь к лету или осени следующего года.

Из 52 запланированных объектов с обновлением покрытия 20 уже готовы, ещё на пяти работы продолжаются. Остальное перенесут на следующий строительный сезон, если не помешает погода.

Эксперт по безопасному вождению Паулс Тимротс считает главной проблемой не сами ремонты, а организацию: «Там столько нелепостей, что стыдно смотреть. Знаки расставлены так, что водителям приходится ехать вопреки указаниям. Но дороги ремонтировать всё равно нужно. Вопрос в том, как мы ездим. Если все родители будут возить детей в школу на машине, то пробки обеспечены. Может, стоит подумать: а действительно ли школа должна быть так далеко? Или не проще переехать ближе?»

Ситуация особенно тревожит самих водителей. «Печально, очень печально, но как-то двигаемся. Пока ремонт не закончат — будет ужасно. Потом, может быть, станет легче», — говорит Агнис.

Анна признаётся: «Всё очень локально, и движение не продумано до конца. Летом было легче, а теперь придётся вставать раньше, чтобы выехать, и готовиться к пробкам. Люди становятся агрессивнее на дороге, приходится ждать очень долго.»

Следить за картой ремонтов и сроками завершения работ можно на сайте Рижской думы в разделе «Remontdarbi».

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

