“Там столько нелепостей, что стыдно смотреть!”: в Риге ремонтируют дороги, эксперты критикуют организацию объездов

«Очень активно идут строительные работы на крупных инфраструктурных проектах — это Земитанский мост, Южный мост, четвёртый этап и вся прилегающая территория. Также у нас три проекта велодорожек, Кундзиньсалский путепровод и продление линии 7-го трамвая на улице Латгалес. С наиболее существенными ограничениями движения придётся столкнуться жителям Агентскалнса, Межапарка, Дарзини, Тейки и Дзирциемса», — пояснила председатель Комитета Рижской думы по транспорту Марта Котелло, добавив, что завершение части работ планируется лишь к лету или осени следующего года.

Из 52 запланированных объектов с обновлением покрытия 20 уже готовы, ещё на пяти работы продолжаются. Остальное перенесут на следующий строительный сезон, если не помешает погода.

Эксперт по безопасному вождению Паулс Тимротс считает главной проблемой не сами ремонты, а организацию: «Там столько нелепостей, что стыдно смотреть. Знаки расставлены так, что водителям приходится ехать вопреки указаниям. Но дороги ремонтировать всё равно нужно. Вопрос в том, как мы ездим. Если все родители будут возить детей в школу на машине, то пробки обеспечены. Может, стоит подумать: а действительно ли школа должна быть так далеко? Или не проще переехать ближе?»

Ситуация особенно тревожит самих водителей. «Печально, очень печально, но как-то двигаемся. Пока ремонт не закончат — будет ужасно. Потом, может быть, станет легче», — говорит Агнис.

Анна признаётся: «Всё очень локально, и движение не продумано до конца. Летом было легче, а теперь придётся вставать раньше, чтобы выехать, и готовиться к пробкам. Люди становятся агрессивнее на дороге, приходится ждать очень долго.»

Следить за картой ремонтов и сроками завершения работ можно на сайте Рижской думы в разделе «Remontdarbi».