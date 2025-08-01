Там машины не пройдут! Латвийские медики спасают пациентов из непроходимой грязи

«До этого лило как из ведра. До пациента — примерно 500 метров вниз по крутому склону. Подъехать машиной NMPD в такой ситуации было невозможно, поэтому путь до пациента пришлось преодолевать пешком. На плечах у коллег — почти 15-килограммовая медицинская сумка, в руках — всё необходимое оборудование», — описали ситуацию сотрудники NMPD в Facebook.

Пациента нужно было срочно доставить в больницу — его состояние было тяжёлым, он не мог передвигаться самостоятельно.

На помощь пришли специальные колёса, которые быстро и удобно крепятся к иммобилизационной доске. Так получилось создать маневренную платформу, управлять которой можно даже вдвоём.

Это решение оказалось особенно полезным в сложных условиях — как, например, при подъёме по грязному и крутому склону. Благодаря ему бригада оперативно добралась до машины, и пациента благополучно доставили в медучреждение.

В NMPD добавили, что коллеги из других стран Балтии уже интересуются этим решением и рассматривают возможность внедрения в своей практике