Такое счастье не надо? Розенбергс снял свою кандидатуру на пост министра образования

На прошлой неделе Силиня объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян). Позже премьер сообщила, что "Новое Единство" выдвигает на пост министра образования Розенбергса.

Теперь "Новое Единство" распространило заявление, в котором сообщает, что Розенбергс снял свою кандидатуру по личным и семейным обстоятельствам, поэтому будет выдвинут новый кандидат.