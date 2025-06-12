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Такое не часто можно увидеть в Латвии — чиновники взяли на себя ответственность: Ринкевич о выборах (1)

Редакция PRESS 12 июня, 2025 16:20

Новости Латвии 1 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

На данный момент у меня нет информации от органов государственной безопасности или других компетентных учреждений, которая ставила бы под сомнение результаты или законность выборов, заявил в среду Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней (Новое единство).

Президент отметил, что проведение муниципальных выборов будет оценено на заседании Совета национальной безопасности (NDP) в среду во второй половине дня.

На заседание приглашены глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также министр умного управления и регионального развития Инга Берзиньш (Новое единство), которая в среду объявила о своей отставке.

Он напомнил о появившихся на прошлой неделе сообщениях о внешнем вмешательстве в выборы, отметив, что такого вмешательства не было. «Уже были проблемы», - сказал президент, заявив, что в этом вопросе он видит компетентность NDP.

На встрече NDP планируется обсудить, как организовать избирательный процесс, чтобы он прошел в соответствии с высокими стандартами закона и без заминок.

Президент заявил, что если партия или кандидат считает, что выборы в самоуправлении не были проведены в соответствии с законом или что голоса были подсчитаны неправильно, существует очень четкая правовая процедура для оспаривания такого решения.

В то же время он заявил, что произошло то, что нечасто можно увидеть в Латвии — ответственные должностные лица взяли на себя свою долю ответственности. Хотя административная ответственность также оценивается.

«По моему мнению, это показывает, насколько серьезно мы относимся к любым потенциальным проблемам в избирательной системе, которая является основой основ демократии», — сказал Ринкевич.

Президент выразил надежду, что и это принятие ответственности, и тот факт, что впереди не только оценка систем, но и их совершенствование, не будут иметь долгосрочных последствий для доверия граждан к избирательной системе.

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Комментарии (1) 94 реакций
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