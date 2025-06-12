Президент отметил, что проведение муниципальных выборов будет оценено на заседании Совета национальной безопасности (NDP) в среду во второй половине дня.

На заседание приглашены глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также министр умного управления и регионального развития Инга Берзиньш (Новое единство), которая в среду объявила о своей отставке.

Он напомнил о появившихся на прошлой неделе сообщениях о внешнем вмешательстве в выборы, отметив, что такого вмешательства не было. «Уже были проблемы», - сказал президент, заявив, что в этом вопросе он видит компетентность NDP.

На встрече NDP планируется обсудить, как организовать избирательный процесс, чтобы он прошел в соответствии с высокими стандартами закона и без заминок.

Президент заявил, что если партия или кандидат считает, что выборы в самоуправлении не были проведены в соответствии с законом или что голоса были подсчитаны неправильно, существует очень четкая правовая процедура для оспаривания такого решения.

В то же время он заявил, что произошло то, что нечасто можно увидеть в Латвии — ответственные должностные лица взяли на себя свою долю ответственности. Хотя административная ответственность также оценивается.

«По моему мнению, это показывает, насколько серьезно мы относимся к любым потенциальным проблемам в избирательной системе, которая является основой основ демократии», — сказал Ринкевич.

Президент выразил надежду, что и это принятие ответственности, и тот факт, что впереди не только оценка систем, но и их совершенствование, не будут иметь долгосрочных последствий для доверия граждан к избирательной системе.