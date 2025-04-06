Специалист подчеркивает, что домашние животные могут быть переносчиками различных инфекций, включая E. coli, которая может вызывать серьезные кишечные заболевания у людей. Причем животные, будучи переносчиками этой инфекции, могут не иметь явных симптомов.

Один из самых существенных факторов риска в плане гигиены состоит в том, что люди часто сажают своих домашних животных в магазинные тележки для покупок, куда потом другие покупатели кладут продукты питания.

"Домашние животные тоже болеют E. coli - совершенно недопустимо сажать их в магазинную тележку", - подчеркивает инфектолог.

Одна из зрительниц программы, которая заявила об этом факторе риска, сказала также, что регулярная дезинфекция тележек не проводится.

Виксна признает: сама она не против, чтобы люди ходили по магазинам с собаками, если тех ведут на поводке. Однако, по ее мнению, абсолютно недопустимо, что животных катают на тележках, где они непосредственно контактируют с продовольственными товарами.