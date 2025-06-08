Список Барташевича убедительно победил в Резекне и получит 8 мест в думе из 13

Список, представленный Барташевич, получил более половины, или 50,55% голосов избирателей, что обеспечит ему восемь депутатских мандатов и большинство в муниципалитете.

В совете будут представлены только три списка. Три места в совете получила коалиция, состоящая из Национального объединения (NA), «Нового единства» (JV) и «За развитие Латвии» (LA), за которую проголосовало 17,6% избирателей, а также объединение Латвийской Партии Зеленых (LZP), Латвийского Регионального Объединения (LRA) и Новой Консервативной Партии (JKP), за которое проголосовало 11,91% граждан Резекне, что обеспечивает ему два мандата.

Остальные списки не смогли преодолеть 5% барьер, в том числе партия «Согласие», которую долгие годы представлял Барташевич и которая получила 2,75% голосов.