«Так дела не делаются»: заседание комиссии, отменившей налог на авто в Эстонии, названо незаконным

«Во вторник утром не было внеочередного заседания финансовой комиссии. Я созвала внеочередное заседание на 8 часов утра в среду для обсуждения этих пунктов повестки дня. Во вторник утром людей созвал Андрей Коробейник, заместитель председателя финансовой комиссии, который не обладает полномочиями председателя финансовой комиссии, в том числе и для созыва заседания комиссии. Пресс-релиз, который на эту тему составила Центристская партия, вводит в заблуждение», - заявила она.

«Даже по-человечески несколько невежливо вечером в 21.08 посылать коллегам приглашение обсудить завтра утром в 9.00, когда в графике работы Рийгикогу предусмотрено время на работу фракций, 6 пунктов, в которые еще нужно погрузиться, чтобы принять решения. Более того, это налоговые изменения, которые не имеют бюджетного покрытия. Так дела не делаются, ни с законной точки зрения, ни с человеческой», - пояснила Аккерманн.

Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу (RKKTS), комиссию представляет, а также руководит ей и организует ее работу председатель комиссии. Согласно закону, председатель комиссии представляет комиссии план работы комиссии и проекты повестки дня заседаний, и согласно тому же закону председательствует на заседаниях комиссий и созывает внеочередные заседания комиссий.

В соответствии с законом заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия и в иных случаях в порядке, установленном председателем комиссии. Это можно трактоваться таким образом, что в случае отсутствия председателя комиссии или в иных случаях, определяемых председателем комиссии, обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя в соответствии с процедурой, установленной председателем. Данная процедура не закреплена в письменном виде, и вопрос о замене обычно решается председателем в каждом случае индивидуально, по необходимости.

«Я нахожусь в зарубежной командировке в стране ЕС по поручению финансовой комиссии. Это было известно всем, и работа комиссии была спланирована соответствующим образом. Это не та ситуация, когда, учитывая рассматриваемое предложение, что-либо препятствовало исполнению мои обязанностей в качестве председателя комиссии по созыву внеочередного заседания комиссии», - пояснила Аккерманн.

«Я доступна по телефону и электронной почте и, при необходимости, могу принять решение об организации заседания комиссии в режиме онлайн. Ситуация, когда заместитель председателя комиссии должен взять на себя обязанности председателя комиссии в его «отсутствие» и без указаний председателя комиссии, должна рассматриваться очень узко и в очень исключительных случаях, исходя из общих принципов полномочий председателя комиссии, изложенных в разделе 34 RKKTS. Текущая ситуация не имеет таких характеристик. В связи с этой зарубежной командировкой я не давала указаний заместителю председателя комиссии замещать меня в созыве, председательствовании на внеочередных заседаниях или в других действиях. Заместитель председателя комиссии не имел полномочий созывать заседание на основании запроса о созыве внеочередного заседания соответствующего комиссии», - заявила Аккерманн.

По ее словам, план работы комиссии на эту неделю был разослан всем членам комиссии на прошлой неделе, и никаких предложений не поступало. «Внеочередная сессия созывается для обсуждения и принятия решения по какому-то срочному вопросу. Срочность и срочность решения вопроса имеют важное значение. Законопроекты, представленные в повестке дня в этом запросе о созыве внеочередного заседания, не находятся на той стадии процедуры, которая потребовала бы их обсуждения в предлагаемой форме на внеочередном заседании комиссии с уведомлением менее чем за 24 часа. Более того, как всем известно, на заседание в четверг на этой неделе уже были запланированы два пункта того же содержания — предложение канцлера юстиции и законопроект 566 SE», — сказала Аккерманн.

«При созыве внеочередного заседания комиссии необходимо избегать ситуации, когда из-за недостаточного уведомления или одновременного выполнения других обязанностей депутата Рийгикогу член комиссии не сможет реально принять участие в заседании комиссии. Членам комиссии также должно быть гарантировано разумное количество времени для подготовки к обсуждению в комиссии», — сказала Аккерманн.

Во вторник утром заместитель председателя финансовой комиссии Андрей Коробейник сообщил, что комиссия на состоявшемся во вторник утром внеочередном заседании единогласно приняла решение предложить парламенту отменить налог на автомобили.

«По просьбе членов финансовой комиссии я созвал внеочередное заседание для обсуждения ряда вопросов, которые застряли из-за бездействия депутатов коалиции. В том числе мы единогласно приняли решение вынести на рассмотрение парламента предложение об отмене налога на автомобили», - заявил заместитель председателя комиссии Андрей Коробейник, добавив, что соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Рийгикогу 8 апреля.

Депутат от Центристской партии пояснил, что согласно части 2 статьи 35 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, для созыва внеочередного заседания комиссии достаточно запроса от трети ее членов. В данном случае такое желание выразили четыре члена комиссии, что составляет 36% от общего числа. Председатель комиссии Аннели Аккерман в данный момент находится в командировке в Бельгии.

В соответствии с частью 2 статьи 37 того же закона, внеочередное заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава, включая председателя или заместителя председателя. В заседании приняли участие, помимо Андрея Коробейника, Айвар Кокк, Керсти Сарапуу, Танель Кийк, Анти Пооламетс и Рийна Сиккут - всего 6 депутатов из 11.

«Инициатива депутатов основана на анализе канцлера права, которая на прошлой неделе представила свои выводы на заседании финансовой комиссии. Согласно ее заключению, налог на автомобили противоречит конституции. Так как депутаты, входящие в правящую коалицию, не отнеслись к этой проблеме достаточно серьезно, мы решили взять инициативу в свои руки и ускорить процесс», - отметил Коробейник.

«В первом пункте повестки дня мы единогласно поддержали предложение канцлера права о введении льгот для людей с ограниченными возможностями и многодетных семей, которые, согласно конституции, находятся под особой защитой государства. Однако при обсуждении четвертого пункта повестки дня мы пришли к выводу, что наиболее правильным и справедливым решением будет полная отмена автоналога. Этот налог вызвал негативную реакцию в обществе, так как он накладывает чрезмерную налоговую нагрузку на людей и особенно ухудшает положение лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей и жителей сельской местности. Надеюсь, что на заседании Рийгикогу будет достигнут такой же консенсус, как и в финансовой комиссии и депутаты поддержат предложение об отмене автоналога»