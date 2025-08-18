Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так быть в Риге мечетям или нет? Мнение эксперта

Редакция PRESS 18 августа, 2025 08:07

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с недавним высказыванием нового архиепископа Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдса Грантса о том, что людям других религий тоже нужно место для молитвы, в соцсетях актуализировалась тема строительства мечетей в Риге.

В частности, депутат Сейма Эдвин Шноре опубликовал на платформе "Х" пост, в котором задал риторический вопрос: "Интересно, сколько христианских церквей на родине ислама - в Саудовской Аравии?"

Прокомментировал эту тему и депутат Рижской думы, юрист Ринголдс Балодис, в своё время возглавлявший Управление по делам религий, автор книги "Государство и Церковь". Его мнение на этот счёт опубликовано на портале pietiek.com. 

"Сколько можно болтать впустую? Должна же быть какая-то связь с реальностью у того, что говорят политики", - начинает он свой комментарий.

Далее следует небольшой экскурс в историю: Балодис напоминает о политике открытых дверей в ФРГ при Ангеле Меркель, когда произошёл большой приток нелегальных иммигрантов из Африки и с Ближнего Востока. "Страх перед этими мигрантами отозвался эхом и в Латвии. Свою "пятёрочку" по популярности попытался заработать тогдашний президент страны Вейонис, выдвинувший идею, что в Латвии надо запретить носить паранджу в общественных местах. Вейонис обосновал свою позицию борьбой с терроризмом, хотя, откровенно говоря, ни носителей паранджи, ни террористов в Риге не было замечено. Тогдашний Минюст под руководством Дзинтарса Расначса даже перехватил инициативу президента и выдал на-гора странный законопроект об ограничении закрытия лица. Проект был никаким, проблема - явно искусственной, и тогда его не приняли. Насколько помню, начались дискуссии - что делать с мотоциклистами в касках и тому подобное", - вспоминает автор.

Далее он переходит к нынешней ситуации - незадолго до выборов в самоуправления некоторые политики выступили с лозунгами, что в Латвии надо принять закон против исламизации и строительства мечетей. В частности, депутат Рижской думы Лиана Ланга заявила: "Латвия никогда не будет исламской страной, не надейтесь! У вас есть свои страны, живите там!". Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс высказался лаконичнее: "В Латвии и Риге нет места мечетям".

Автор ссылается на свою публикацию, вышедшую 26 лет назад, где он как раз писал об "исламском вопросе": "В Латвии он станет актуальным спустя относительно короткое время; раньше или позже придётся допустить строительство мечетей, а также считаться с сильной национальной арабской диаспорой, опирающейся на ислам".

А что же сейчас? "С известным облегчением мне приходится делать вывод, что это время ещё не наступило. В Латвии по-прежнему нет ни одной "сильной национальной диаспоры", которую объединял бы ислам. Инициатив по строительству мечетей пока тоже не видно.

Следует ли из этого, что проблема, озвученная Лангой и Ратниексом, столь же искусственна, как и запрет паранджи, задуманный Вейонисом? Краткий ответ: да - это искусственно культивируемая проблема. В то же время надо признать: такая проблема в будущем может стать реальной, если ЕС нас заставит увеличить квоты на беженцев. При таком сценарии Латвия из страны, которая распоряжается на своей территории, постепенно стала бы "страной должников", у которой возможности манёвра существенно сокращаются.

Возможности Латвии повлиять на политику приёма беженцев (например, воспользовавшись правом вето) уменьшаются, потому что уровень госдолга продолжает расти. Экономическая зависимость от внешних рынков, займодателей и международных организаций неизбежно ограничивает политическое пространство. Отсутствие устойчивой политики и нехватка инвестиций могут сделать Латвию более уязвимой для внешнего давления в будущем. В таких обстоятельствах, возможно, нам придётся принять тысячи чужеземцев с мусульманской верой, благодаря политике нынешнего правительства. И тогда, да, вопрос мечетей может стать актуальным и в Латвии", - таков прогноз эксперта.

А можно ли как-то ограничить или запретить их строительство в Риге или где-то ещё?

Согласно 99-й статье Сатверсме, каждый имеет право на свободу религиозных убеждений. "Это означает, что государство не может ограничивать людей потому лишь, что части общества не нравится чья-то чужая вера. Ни Минюст, ни Рижская или любая другая дума не имеет права запретить строительство мечетей потому лишь, что кому-то не нравится ислам", - разъясняет Балодис, ссылаясь также на Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, запрещающую дискриминацию из-за религиозных убеждений.

"Самоуправление может решать, где и какие сооружения можно строить - согласно территориальному планированию, строительным нормативам, требованиям окружающей среды и общественного порядка. Но оно не имеет права оценивать здания по виду религии. Поэтому, если конкретный план строительства мечети соответствует всем необходимым условиям, самоуправление не имеет законного права отказать в разрешении на строительство потому лишь, что это мечеть.

Хорошая новость состоит в том, что архитекторы самоуправления могут оценить, подходит ли предполагаемое местонахождение конкретного сооружения с культурно-исторической точки зрения, например, вписывается ли оно в исторический центр Риги, не портит ли городской пейзаж или историческую панораму. Однако отказ в строительстве мечети, например, в микрорайоне Тейка, будет уже труднее обосновать юридически. К тому же во всех таких случаях окончательное слово всегда остаётся за судом, а не политиками, которые в предвыборное время охотно рассыпают популистские обещания", - считает юрист.

(Иллюстративное фото.)

Комментарии (0) 24 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

