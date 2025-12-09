Таблетка от панической атаки уже в пути? Что открыли исследователи

Сейчас большинство лекарств действует примитивно: притормаживает эмоции, снижает возбуждение, притупляет реакцию. Но травматическая память остаётся нетронутой и продолжает запускать паническую волну снова и снова. Новые исследования предлагают другой подход — точечно ослаблять цепочки в мозге, которые отвечают за фиксированную реакцию ужаса. Само воспоминание остаётся, но та самая “ловушка паники”, в которую человек попадает при каждом триггере, становится слабее.

Ключом стала работа с астроцитами — клетками, которые раньше считали всего лишь поддержкой для нейронов. Теперь выяснилось: они регулируют уровень GABA в префронтальной коре, а значит — участвуют в том, как мозг учится не бояться. Экспериментальный препарат KDS2010 восстанавливал этот механизм у лабораторных животных, помогая им свободнее реагировать на сигналы, которые раньше вызывали страховую “ступорную” реакцию.

И да — всё это пока только ранние исследования. Учёные открыто говорят: препарат проходит начальные фазы клинических испытаний, о массовом применении речи нет. Неизвестно и то, как такие вмешательства могут повлиять на личность, на формирование характера или на способность ощущать страх как защитный сигнал.

Но перспектива впечатляет. Представьте терапию, где человек вспоминает травматическое событие — и мозг переписывает эмоциональный отклик так, чтобы больше не запускать паническую атаку. Не подавить эмоции, а ослабить привязанный к воспоминанию ужас. Это совсем другой уровень помощи, особенно для тех, кому традиционные препараты дают лишь временное облегчение.

Учёные подчёркивают: осторожность прежде всего. Но сам факт, что мы научились вмешиваться в механизмы страха на уровне клеток, меняет представление о том, как можно лечить тревогу и ПТСР. Возможно, первая настоящая “таблетка от панической атаки” действительно уже в пути — пусть и с длинной дорогой клинических проверок впереди.