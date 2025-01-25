СЗК разработал законопроект об отказе от обязательного полиса OCTA для транспорта, который не ездит

В конце декабря прошлого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, согласно которым предусмотрено отложить на 9 месяцев введение обязательного требования наличия полиса OCTA для всего зарегистрированного транспорта, включая тот, что участвует в дорожном движении в определенные сезоны. До этого, когда парламентарии принимали решение о поправках к закону об OCTA, депутаты не заметили, что туда включена норма, согласно которой полис OCTA нужно приобретать на все транспортные средства, если они временно не сняты с учета.

Разработанные СЗК поправки предусматривают, что обязанность приобретать полис была бы отменена для физических лиц, которые являются владельцами или законными пользователями транспортных средств и не участвуют в дорожном движении на этом транспортном средстве.

От обязательного страхования также были бы освобождены юридические лица, владеющие сельскохозяйственной и тракторной техникой, если эта техника не используется для проведения работ и не участвует в дорожном движении.

По мнению СЗК, предложенные поправки уменьшат бюрократию и не введут в необоснованные расходы тех людей и предприятия, чей транспорт стоит в гараже или на стоянке и не участвует в дорожном движении, но с учета не снят.

Коалиционные партии ранее выразили поддержку разработанных СЗК поправок.