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СЗК разработал законопроект об отказе от обязательного полиса OCTA для транспорта, который не ездит

© LETA 25 января, 2025 13:33

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Парламентская фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) подала проект поправок к закону, которые предусматривают отступление от директивы ЕС в отношении обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) для владельцев транспорта, не участвующего в дорожном движении.

В конце декабря прошлого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, согласно которым предусмотрено отложить на 9 месяцев введение обязательного требования наличия полиса OCTA для всего зарегистрированного транспорта, включая тот, что участвует в дорожном движении в определенные сезоны. До этого, когда парламентарии принимали решение о поправках к закону об OCTA, депутаты не заметили, что туда включена норма, согласно которой полис OCTA нужно приобретать на все транспортные средства, если они временно не сняты с учета.

Разработанные СЗК поправки предусматривают, что обязанность приобретать полис была бы отменена для физических лиц, которые являются владельцами или законными пользователями транспортных средств и не участвуют в дорожном движении на этом транспортном средстве.

От обязательного страхования также были бы освобождены юридические лица, владеющие сельскохозяйственной и тракторной техникой, если эта техника не используется для проведения работ и не участвует в дорожном движении.

По мнению СЗК, предложенные поправки уменьшат бюрократию и не введут в необоснованные расходы тех людей и предприятия, чей транспорт стоит в гараже или на стоянке и не участвует в дорожном движении, но с учета не снят.

Коалиционные партии ранее выразили поддержку разработанных СЗК поправок.

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