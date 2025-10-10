Суббота пройдет почти без дождей

В первой половине ночи ожидается небольшая облачность, в субботу утром — преимущественно облачно. На восточной границе страны пройдёт небольшой моросящий дождь. Ветер будет слабый до умеренного западного направления. Минимальная температура воздуха составит от +1 градуса местами в восточных регионах до +12 градусов на побережье.

В субботу утром местами в Видземе и днём в Латгалии пройдёт кратковременный дождь. Начиная с северо-запада страны, небо прояснится. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, порывы будут усиливаться до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +11..+16 градусов.

В Риге утром небо затянется облаками, днём облачность уменьшится, осадков не ожидается. Ночью ожидается слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +7 градусов, в пригородах — до +4..+6 градусов. Днём ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду, температура воздуха составит +14 градусов.