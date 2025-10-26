Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

26 октября, 2025 13:17

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

Соответствующие изменения правил приняты согласно плану по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы. Предложение декларировать источник финансирования поступило от Службы госдоходов.

Бюро государственного контроля за строительством (Būvniecības valsts kontroles birojs, BVKB) сообщило агентству LETA, как должен действовать пользователь, чтобы выполнить это новое требование.

Он должен подключиться к порталу BIS и выбрать раздел Būvniecība (Строительство), затем подраздел Būvniecības lietas (Строительные дела) и заполнить бланки Paziņojums par būvniecību (Уведомление о строительстве), Paskaidrojuma raksts (Пояснительная записка) или Būvniecības iesniegums (Заявление о строительстве). 

Затем нужно зайти в раздел Būvniecības līgumi (Договоры о строительстве), там выбрать один из видов договора: Būvdarbu līgums (Договор на строительные работы), Būvuzraudzības līgums (Договор строительного надзора), Autoruzraudzības līgums (Договор авторского надзора) или Savām vajadzībām (saviem spēkiem) (Для своих нужд (Своими силами).

Затем нужно указать сумму договора и источник финансирования, выбрав один из вариантов - Algota darba ienākumi (Доходы от наёмного труда), Ienākumi no saimnieciskās darbības (Доходы от хозяйственной деятельности), Aizdevums (Заём) или Cits ienākumu veids (Другой вид доходов). Может быть указано одновременно несколько видов источников финансирования.

Информация, введённая в BIS, не будет доступна публично, эти данные предназначены только для госучреждений.

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

