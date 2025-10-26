Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

Соответствующие изменения правил приняты согласно плану по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы. Предложение декларировать источник финансирования поступило от Службы госдоходов.

Бюро государственного контроля за строительством (Būvniecības valsts kontroles birojs, BVKB) сообщило агентству LETA, как должен действовать пользователь, чтобы выполнить это новое требование.

Он должен подключиться к порталу BIS и выбрать раздел Būvniecība (Строительство), затем подраздел Būvniecības lietas (Строительные дела) и заполнить бланки Paziņojums par būvniecību (Уведомление о строительстве), Paskaidrojuma raksts (Пояснительная записка) или Būvniecības iesniegums (Заявление о строительстве).

Затем нужно зайти в раздел Būvniecības līgumi (Договоры о строительстве), там выбрать один из видов договора: Būvdarbu līgums (Договор на строительные работы), Būvuzraudzības līgums (Договор строительного надзора), Autoruzraudzības līgums (Договор авторского надзора) или Savām vajadzībām (saviem spēkiem) (Для своих нужд (Своими силами).

Затем нужно указать сумму договора и источник финансирования, выбрав один из вариантов - Algota darba ienākumi (Доходы от наёмного труда), Ienākumi no saimnieciskās darbības (Доходы от хозяйственной деятельности), Aizdevums (Заём) или Cits ienākumu veids (Другой вид доходов). Может быть указано одновременно несколько видов источников финансирования.

Информация, введённая в BIS, не будет доступна публично, эти данные предназначены только для госучреждений.