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Страны Европы требуют участия ЕС в переговорах по Украине

© Deutsche Welle 13 февраля, 2025 09:43

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В совместном заявлении Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, внешнеполитической службы ЕС и ЕК подчеркивается готовность продолжать поддержку Киева.

"Украина и Европа должны быть частью любых переговоров", касающихся завершения войны в Украине. Такое мнение выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, а также внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении, сделанном в среду, 12 февраля, вскоре после телефонного разговора об Украине между президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Справедливый и долгосрочный мир в Украине - необходимое условие для надежной трансатлантической безопасности", - говорится также в этом документе. Как подчеркнули европейские дипломаты, они с радостью ожидают переговоров "с американскими союзниками" о дальнейших действиях. При этом общей целью должно стать "перемещение Украины в позицию сильного", считают авторы заявления.

Готовность усилить поддержку Украины

Европейские страны, министры иностранных дел которых подписали заявление, также выражают готовность усилить свою поддержку Украины и считают необходимым предоставить этой стране гарантии безопасности. "Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы отстаиваем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность перед лицом агрессивной войны России", - подчеркивают они.

"Мы разделяем цель поддерживать Украину так долго, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и долгосрочный мир", - говорится далее в документе. Подразумевается мирное соглашение, гарантирующее соблюдение интересов Украины и европейских стран, уточняет агентство dpa.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

12 февраля состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Владимиром Путиным Дональд Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выступая перед журналистами в Белом доме позже, Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - "маловероятным". 

 

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