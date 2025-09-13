Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Сентября Завтра: Iza, Izabella
Доступность

Ребёнок не говорит? Пусть мама красит губы! Психолог утверждает, что это может помочь

© Латвийское радио 4 13 сентября, 2025 16:06

Для настроения 0 комментариев

Об освоении детьми речи и связанных с этим проблемах в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказала психолог Кристина Лиханова.

Одной из причин задержки развития речи у детей психолог считает то, что дети смотрят слишком много мультфильмов - это не поможет ребёнку начать разговаривать. В частности, из-за того, что у героев анимационных фильмов не прорисованы рты. "Всем мамам мы рекомендуем пользоваться помадой, чтобы акцентировать губы. Дети видят, как мама издаёт тот или иной звук, и учатся у неё. Именно поэтому у логопедов обычно губы накрашены яркой помадой", - говорит Лиханова.

В беседе с психологом были также затронуты проблемы с освоением латышского языка, если ребёнок живёт в двухязычной среде. Немало детей сталкиваются с трудностями при переходе с языка на язык, и психолог считает, что интеллект тут ни при чём: "Он просто не может переключиться. Причины бывают разные. Возможно, у него появился комплекс, когда его кто-то высмеял. У ребёнка возник страх, который он не может побороть".

По мнению психолога, очень важную роль в этом играют родители, и она даёт несколько советов: "Во-первых, нельзя отзываться о латышском языке как о чем-то сложном. Нужно всегда относиться к нему с позитивом. Во-вторых, хорошо бы завести латышских друзей и говорить с ними исключительно по-латышски. Это очень важно для формирования благополучной среды. А благополучная среда — это 80 процентов успеха".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 13.09.2025
В ЕС образовалась группа «трезвенников» вместе с Латвией
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: опять ливни с грозами
Sfera.lv 7 часов назад
Явление: неделя магнитных бурь в режиме нон-стоп
Sfera.lv 7 часов назад
С 18 сентября стартует приём заявок на бесплатные курсы водителей
Bitnews.lv 7 часов назад
ЕС: нелегалов стало меньше
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: все на фестиваль
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: Ромео и Джульетта, или Моторетти против Карбюретти
Sfera.lv 12 часов назад
Латвийцы стали жить на год дольше — Eurostat
Bitnews.lv 12 часов назад

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает

Важно 22:29

Важно 0 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Читать
Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!»

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Читать

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Читать

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Читать

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Важно 17:27

Важно 0 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать