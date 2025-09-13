Ребёнок не говорит? Пусть мама красит губы! Психолог утверждает, что это может помочь

Одной из причин задержки развития речи у детей психолог считает то, что дети смотрят слишком много мультфильмов - это не поможет ребёнку начать разговаривать. В частности, из-за того, что у героев анимационных фильмов не прорисованы рты. "Всем мамам мы рекомендуем пользоваться помадой, чтобы акцентировать губы. Дети видят, как мама издаёт тот или иной звук, и учатся у неё. Именно поэтому у логопедов обычно губы накрашены яркой помадой", - говорит Лиханова.

В беседе с психологом были также затронуты проблемы с освоением латышского языка, если ребёнок живёт в двухязычной среде. Немало детей сталкиваются с трудностями при переходе с языка на язык, и психолог считает, что интеллект тут ни при чём: "Он просто не может переключиться. Причины бывают разные. Возможно, у него появился комплекс, когда его кто-то высмеял. У ребёнка возник страх, который он не может побороть".

По мнению психолога, очень важную роль в этом играют родители, и она даёт несколько советов: "Во-первых, нельзя отзываться о латышском языке как о чем-то сложном. Нужно всегда относиться к нему с позитивом. Во-вторых, хорошо бы завести латышских друзей и говорить с ними исключительно по-латышски. Это очень важно для формирования благополучной среды. А благополучная среда — это 80 процентов успеха".