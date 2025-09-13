Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 13 сентября, 2025 18:27

Важно 1 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

По сведениям очевидцев, в ДТП никто не пострадал, но на всякий случай на место происшествия всё же прибыли два экипажа Службы неотложной медицинской помощи и пожарные.

Как видно на скриншоте и на видео, из машины, вызвавшей ДТП, вытекла неизвестная жидкость. 

Виновницей ДТП оказалась молодая мама, которая ехала в машине с 6-месячным ребёнком. По-видимому, она отвлеклась на малыша и не успела затормозить, а дальше сработал "эффект домино", в результате чего оказались повреждены четыре автомашины.

Последствия аварии, как сообщается, были ликвидированы в течение двух часов.

(Фото - скриншот из видео bb.lv.)

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает (1)

Важно 22:29

Важно 1 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Читать
Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!» (1)

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 1 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Читать

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие (1)

Важно 17:56

Важно 1 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?» (1)

Важно 17:44

Важно 1 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Читать

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения (1)

Важно 17:27

Важно 1 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём? (1)

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 1 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать