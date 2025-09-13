По сведениям очевидцев, в ДТП никто не пострадал, но на всякий случай на место происшествия всё же прибыли два экипажа Службы неотложной медицинской помощи и пожарные.

Как видно на скриншоте и на видео, из машины, вызвавшей ДТП, вытекла неизвестная жидкость.

Виновницей ДТП оказалась молодая мама, которая ехала в машине с 6-месячным ребёнком. По-видимому, она отвлеклась на малыша и не успела затормозить, а дальше сработал "эффект домино", в результате чего оказались повреждены четыре автомашины.

Последствия аварии, как сообщается, были ликвидированы в течение двух часов.

(Фото - скриншот из видео bb.lv.)