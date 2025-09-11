Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экскурсий на латышском не понимают ни дети, ни взрослые: гиды

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 10:10

Латышские СМИ 0 комментариев

С этого года обучение во всех школах Латвии должно проходить исключительно на латышском языке. Однако у многих русскоязычных детей знание государственного языка всё ещё остаётся на низком уровне. Это подтверждают и экскурсоводы: с учениками из иноязычных школ практически невозможно проводить экскурсии на латышском — они не понимают ни гидов, ни суть рассказа, а учителя и сопровождающие мамы не могут помочь, сообщает Latvijas Avīze.

"Обычно слышим в ответ: "Не понимаю". Никто — ни ученики, ни взрослые — не реагируют на рассказ, шумят, не слушают. Всё объяснение, особенно о важных моментах истории Латвии — впустую", — делится Лига Эглите, руководитель экспозиции в Цесисском замке.

Во время обсуждения, организованного директором музея Элиной Калниней, мнения разделились. Гид Марита Риекста подчеркнула: "Да, обучение должно быть на латышском. Но мы — не судьи. Главное — чтобы дети поняли, где они находятся и какую роль играет Латвия в их жизни. Важно не просто "отметиться" на экскурсии, а уехать с новым пониманием".

Работая 32 года в билингвальной среде, Риекста уверена: через культуру и вовлечение можно добиться реального интереса, включая в процесс и родителей. Эглите соглашается: "Проблема глубже — это не музейный, а государственный вопрос. Языки преподавались формально, а люди жили в своём языковом пузыре". Тем не менее, есть и позитивные примеры — украинские дети часто осваивают латышский за считаные месяцы и приятно удивляют сотрудников музеев своим произношением.

Обновлено: 23:45 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

