Экскурсий на латышском не понимают ни дети, ни взрослые: гиды

"Обычно слышим в ответ: "Не понимаю". Никто — ни ученики, ни взрослые — не реагируют на рассказ, шумят, не слушают. Всё объяснение, особенно о важных моментах истории Латвии — впустую", — делится Лига Эглите, руководитель экспозиции в Цесисском замке.

Во время обсуждения, организованного директором музея Элиной Калниней, мнения разделились. Гид Марита Риекста подчеркнула: "Да, обучение должно быть на латышском. Но мы — не судьи. Главное — чтобы дети поняли, где они находятся и какую роль играет Латвия в их жизни. Важно не просто "отметиться" на экскурсии, а уехать с новым пониманием".

Работая 32 года в билингвальной среде, Риекста уверена: через культуру и вовлечение можно добиться реального интереса, включая в процесс и родителей. Эглите соглашается: "Проблема глубже — это не музейный, а государственный вопрос. Языки преподавались формально, а люди жили в своём языковом пузыре". Тем не менее, есть и позитивные примеры — украинские дети часто осваивают латышский за считаные месяцы и приятно удивляют сотрудников музеев своим произношением.