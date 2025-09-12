Экзотическая змея жила в подъезде рижской многоэтажки

Змею обнаружили в подвале. Там же нашли и сброшенные шкурки, что свидетельствует — рептилия жила в доме не менее трёх месяцев. Кукурузный полоз (Pantherophis guttatus) не ядовит и не опасен для человека, однако его появление в жилом доме вызвало испуг у жильцов.

«Напоминаем, что владельцы экзотических животных обязаны обеспечить условия, отвечающие требованиям благополучия, и не допускать выхода питомцев на свободу. Даже если вид неопасен, его появление в общественных местах вызывает страх и снижает чувство безопасности», — заявила руководитель отдела охраны дикой фауны DAP Карина Лаздане.

Она подчеркнула: в случае встречи с экзотическими животными лучше не пытаться ловить их самостоятельно, а немедленно сообщить в ответственные службы. Это защитит и людей, и самих животных.