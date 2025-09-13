Пир во время чумы: кто шикует на фоне затягивания поясов — «Неаткарига»

Эксперт по налогам и финансам Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР, LDDK) Янис Херманис, выложивший эти цифры в соцсетях, комментирует их так: "ФОИ оправдывается, что это деньги ЕС, которые осваиваются, и что существует много разных программ, которым необходимо финансирование. Я, однако, хотел бы сказать, что это и деньги наших налогоплательщиков - косвенным образом. Пока что мы получатели, а не доноры. Но если ВВП Латвии приблизится к среднему уровню по ЕС, то и мы будем класть деньги в общий котёл. Надо бы посмотреть, что делает ФОИ, значима ли его деятельность, ведётся ли она в интересах общества. Есть, конечно, необходимые вещи, но все ли они несут пользу обществу? Я не эксперт по этим вещам, а финансист, поэтому комментировать это не буду".

Зарплаты - мало не покажется

Расходы ФОИ на зарплаты в 2024 году - 2 миллиона 570 тысяч евро. Сюда также входят взносы социального страхования, премии и другие расходы, связанные с выплатой заработной платы. Так как в нынешнем году число работников и должностных ставок увеличилось, надо полагать, расходы на зарплаты вряд ли уменьшились.

Макро- и микропроекты по устойчивому толчению воздуха в ступе

На сайте ФОИ говорится, что его миссия состоит в осуществлении политики по эффективному сплочению общества и поддержке неправительственного сектора.

Чтобы получить эту поддержку, различные общества участвуют в конкурсе проектов. На конкурс в этом году подано рекордное число заявок - на 245 микро- и макропроектов. Из них получили поддержку 90 заявок, общая сумма финансирования составляет 2 миллиона 350 тысяч евро. Однако большинство заявок поддержки не получает в связи с недостаточным финансированием.

Фестиваль "Лампа": чужих сюда не зовут

Итак, почти на 2,6 миллиона евро в этом году оказана поддержка макро- и микропроектам. Один из макропроектов - фестиваль "Лампа", который заявлен как фестиваль "демократии, дискуссий и культуры бесед", но туда приглашают представителей только либеральной идеологии - других (консервативных) мыслителей, потенциальных оппонентов отталкивают, не принимают или используют как "мальчиков для битья", чтобы продемонстрировать "мракобесие" таких оппонентов.

Молодой конъюнктурщик - лучший учёный

Ещё один макропроект ФОИ - "Усиление сообщества молодых учёных и поощрение научной коммуникации в Латвии", направленный на профессиональное развитие молодого поколения учёных и популяризацию науки в обществе.

Вроде звучит красиво, но вряд ли молодой учёный, который придёт к выводу, что изменения климата не вполне связаны с деятельностью человека и происходят сами по себе, получит какой-нибудь грант из этого фонда. Молодым учёным, если они разумны и надеются на хорошую карьеру, придётся согласиться с постулатами "зелёного курса", что выбросы CO2, вызванные коровами, приводят к потеплению климата.

Права каких людей защищает ФОИ и с кем будут интегрироваться латвийские школьники

Ещё одна макроцель ФОИ - укрепление культуры прав человека в Латвии, "способствующее пониманию молодым поколением прав человека как одной из основополагающих ценностей демократического государства".

Для этого пишутся отчёты, организуются дискуссии и семинары, но вся эта деятельность, по словам Краутманиса, "выглядит совершенно оторванной от какой-либо актуальности и реальности: в Латвии по-прежнему проживают тысячи нелояльных к ней российских граждан, неграждан, да и латвийских граждан, ждущих, когда придёт "русский мир" и поглотит Латвию. Давно уже ясно, что с этим сообществом никакая интеграция невозможна".

В Латвии периодически или длительно находятся около 10 тысяч граждан Индии и около 400 граждан Узбекистана, для которых Латвия - всего лишь "трамплин" в направлении самых богатых стран ЕС.

Индийцы здесь учатся, а если с учёбой не клеится, то развозят еду. Узбеки - это в основном шофёры-дальнобойщики и строители на великих стройках Латвии, для них она тоже временное пристанище. Ни одних, ни других не интересует какая бы то ни было интеграция. "ФОИ ни на что не способен, не может что-то предложить в корне, но в состоянии писать проекты об "устойчивости" и "прозрачности", не имеющие ни малейшего смысла", - оценивает ситуацию Краутманис.

При этом автор не считает деятельность ФОИ полностью бессмысленной: "есть и проекты, которые, возможно, чему-то способствуют и что-то развивают - все что-нибудь да развивают".

Пока в министерствах и учреждениях мудрят, где бы сэкономить, чтобы выполнить требования правительства, ФОИ только расширяется.

Прозвучавшая в апреле критика Госконтроля в адрес ФОИ, где политика общественной интеграции была названа "раздроблённой, неясной и неэффективной", стала гласом вопиющего в пустыне и никаких результатов не дала. Автор сравнивает ФОИ с солнечным островом счастья, окружённым бушующим морем, который продолжает спокойно расширяться, удваивается и ест деньги - а хочет ещё больше денег.

Никакие политические решения, чтобы обломать аппетиты ФОИ, в ближайшее время, кажется, не ожидаются: СЗК вроде бы за ликвидацию, но "Прогрессивные" и "Новое единство" никак не собираются это поддерживать.

"Если ничего потрясающего не случится, то ФОИ ещё долго и упорно, тратя миллионы евро, будет заботиться об "устойчивости", "резильентности", "благополучии" и "прозрачности", что в переводе с чиновничьего жаргона означает имитацию бурной деятельности", - подводит итог автор.