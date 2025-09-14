Эта новость рассердила латвийских пользователей "Х".

"Раздираемая войной Украина в состоянии проложить рельсы с европейской шириной колеи. Контролируемая русскими латвийская коалиция, будучи в ЕС, транжирит деньги ЕС на сваи, чтобы это не делать. Rail Baltica от Елгавы до Эстонии может использовать ту инфраструктуру, что уже есть, только поменять ширину", - пишет пользователь с ником Χάρων.

Он же опубликовал и свои соображения, как и что надо строить: "Если использовать уже существующий участок Елгава - Саулкрасты, будет решена проблема соединения с Ригой, включена Елгава, примерно на треть уменьшится длина трассы, которую надо строить (расходы), в том числе на мосты и т.д.

2-я версия. Для экономии денег использовать старые железнодорожные трассы участка Саулкрасты - Айнажи. Участок получается длиннее, но экономия огромная, потому что насыпи, мосты и т.д. уже готовы, отчуждений не нужно и т.п."

Ему возражает Георгс Кронбергс: "Нюанс только в том, что трасса Rail Baltica не идёт с огромными поворотами ни через Елгаву, ни через Валку, как вы рекомендуете".

Дайрис зол: "Слава богу, там нет силиней, бришкенсов и как там этого нового министра сообщения зовут - я забыл".

Однако кажется, что дискуссии в бывшем "Твиттере" вряд ли будут учтены, так как руководство Rail Baltica работает совсем в другом ритме и у него другие планы...