Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство

Neatkarīgā Rīta Avīze 14 сентября, 2025 15:54

Важно 0 комментариев

LETA

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

Эта новость рассердила латвийских пользователей "Х".

"Раздираемая войной Украина в состоянии проложить рельсы с европейской шириной колеи. Контролируемая русскими латвийская коалиция, будучи в ЕС, транжирит деньги ЕС на сваи, чтобы это не делать. Rail Baltica от Елгавы до Эстонии может использовать ту инфраструктуру, что уже есть, только поменять ширину", - пишет пользователь с ником Χάρων.

Он же опубликовал и свои соображения, как и что надо строить: "Если использовать уже существующий участок Елгава - Саулкрасты, будет решена проблема соединения с Ригой, включена Елгава, примерно на треть уменьшится длина трассы, которую надо строить (расходы), в том числе на мосты и т.д.

2-я версия. Для экономии денег использовать старые железнодорожные трассы участка Саулкрасты - Айнажи. Участок получается длиннее, но экономия огромная, потому что насыпи, мосты и т.д. уже готовы, отчуждений не нужно и т.п."

Ему возражает Георгс Кронбергс: "Нюанс только в том, что трасса Rail Baltica не идёт с огромными поворотами ни через Елгаву, ни через Валку, как вы рекомендуете".

Дайрис зол: "Слава богу, там нет силиней, бришкенсов и как там этого нового министра сообщения зовут - я забыл".

Однако кажется, что дискуссии в бывшем "Твиттере" вряд ли будут учтены, так как руководство Rail Baltica работает совсем в другом ритме и у него другие планы...

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать
Загрузка

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Читать

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Читать