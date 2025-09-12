На Большом Кемерском болоте возведут «Болотное посольство»

Сейчас огорожена территория будущего центра, расчищена растительность, выровнена земля и снят верхний слой почвы. Если всё пойдёт по плану, уже в октябре начнётся строительство. Завершение работ запланировано на июнь 2026 года, после чего начнётся благоустройство окрестностей и монтаж экспозиций.

Новый центр станет интерактивной площадкой для посетителей. С помощью выставок и образовательных программ гости смогут познакомиться с экосистемой болот, их разнообразием и ролью в регулировании климата и водного режима, а также в снижении риска природных катастроф.

Большая Кемерская тропа ежегодно привлекает около 100 тысяч посетителей, и именно здесь появится современный центр с информацией о возможностях экотуризма и предложениях региона.

«Болотное посольство» станет первым национальным центром такого типа. До 2029 года планируется открыть подобные объекты и в других национальных парках, а также в Биосферном резервате Северного Видземе. Проект реализуется для укрепления экологического сознания общества и популяризации охраны природы.