Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

© LETA 14 сентября, 2025 16:28

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Под влиянием атмосферного фронта в Латвии ночью будет преимущественно облачно и дождливо, местами в западных районах в первой половине ночи ожидаются сильные ливни и грозы.

В западных и центральных районах дожди будут идти чаще, по всей стране будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха - от +11 до +16 градусов.

В Риге ночью - преимущественно облачно, время от времени ожидается дождь, в основном под утро. Ветер - юго-восточный и южный, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха - от +13 до +15 градусов.

В первую половину наступающей недели погодные условия будет определять обширный циклон над Скандинавией, поэтому облаков на небе будет много, время от времени на протяжении всей недели будет идти дождь.

В отдельные дни существует вероятность грозы. Ветер - юго-восточный и южный, от слабого до умеренного, на побережье - порывистый. В середине недели ветер сменится на юго-западный и южный, в отдельные дни уже на большей части территории страны он усилится до 15-19 м/с.

С запада придёт холодная воздушная масса и станет прохладнее: минимальная температура воздуха ночью - в пределах +9-15 градусов, днём - не выше +20 градусов.

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

