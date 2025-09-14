Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

Под влиянием атмосферного фронта в Латвии ночью будет преимущественно облачно и дождливо, местами в западных районах в первой половине ночи ожидаются сильные ливни и грозы.

В западных и центральных районах дожди будут идти чаще, по всей стране будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха - от +11 до +16 градусов.

В Риге ночью - преимущественно облачно, время от времени ожидается дождь, в основном под утро. Ветер - юго-восточный и южный, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха - от +13 до +15 градусов.

В первую половину наступающей недели погодные условия будет определять обширный циклон над Скандинавией, поэтому облаков на небе будет много, время от времени на протяжении всей недели будет идти дождь.

В отдельные дни существует вероятность грозы. Ветер - юго-восточный и южный, от слабого до умеренного, на побережье - порывистый. В середине недели ветер сменится на юго-западный и южный, в отдельные дни уже на большей части территории страны он усилится до 15-19 м/с.

С запада придёт холодная воздушная масса и станет прохладнее: минимальная температура воздуха ночью - в пределах +9-15 градусов, днём - не выше +20 градусов.