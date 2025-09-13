Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Редакция PRESS 13 сентября, 2025 17:56

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Этот выпуск программы назывался "Что произойдёт с изменениями системы пенсий по выслуге?", и в нём приняли участие глава МВД Рихард Козловскис, министр культуры Агнесе Лаце, глава Госконтроля Эдгар Корчагин, директор департамента межведомственной координации Госканцелярии Петерис Вилкс, председатель правления профсоюза сотрудников органов внутренних дел Арманд Аугустанс и председатель независимого профсоюза балета Латвийской национальной оперы и балета Яна Милбрета-Шмите. Именно реплики последней и вызвали столь бурную реакцию у пользователя соцсети по имени Бруно. 

Милбрета-Шмите помимо прочего сказала, что в среднем в год возраста пенсии по выслуге достигают около двух человек из артистов балета, что в балете часто невозможно бывает проработать дольше, потому что существуют "эстетические" осложнения (например, больше морщин, чем у коллег), и что другие навыки на пенсии сложно освоить.

Особенно Бруно задело упоминание о возрасте: "В 38 лет уже неспособна освоить никакие другие навыки... После таких откровений в латышской лексике может появиться новая поговорка - глупа как балерина!"

А что ему пишут в ответ? А вот что:

- Эти балерины, вышедшие на пенсию в 30 лет, обычно учат следующих жертв в балетных школах. Начиная с 3-летнего возраста.

- Почему не обсуждаете необходимость пенсий за выслугу лет для прокуроров? Сотрудников бюро по борьбе с коррупцией?

- Учитывая, как долго люди живут в наши дни, во второй ПОЛОВИНЕ жизни ничему быть не в состоянии научиться...

- Увы, это проблема, у балерин очень плохое образование. Надо думать, как организовать их образование так, чтобы они могли примерно в 40 лет начать делать что-то другое и научиться чему-то новому.

- Она же и сама сказала, что вся жизнь - одному делу, в нём - на 100% и никаких других навыков толком нет. По крайней мере, я это так поняла. А такому человеку освоить что-то новое - такой же вызов, как для среднего 75-летнего пенсионера новые технологии.

- Если с раннего детства почти всё время, проведённое в школе, занимали специальные предметы, а остальных знаний не получено, в отличие от других ровесников, к тому же с малолетства внешкольное время проводилось на сцене, радуя публику, много вариантов для переквалификации не будет. Разве что в репетиторы.

- Мне кажется, что существует целая программа, которая адаптирует к рынку труда людей с особыми потребностями, в том числе с умственной отсталостью?

- У Даугавиньша и Бертанса по окончании карьеры песня за выслугу лет будет?

- Знаю человека, который выучился на врача и получил диплом в 45 лет. Всё возможно.

- Как послушаю, так рынок труда довольно жесток. Очень много историй о том, что ты - МОЛОДОЙ профессионал 40-50 лет, но эту работу получает 25-летний. Обычно и решения в HR тоже принимают сравнительно молодые, часто глуповатые люди, для которых 40 - это "OMG, бумер!"

- "Балет не входит в категорию, где есть угроза здоровью?" Что? Тогда надо спросить, почему профессиональным представителям контактных видов спорта не положена пенсия по старости? Как-то подавляющее большинство профессиональных спортсменов в состоянии найти, чем заняться в жизни после окончания карьеры...
 

(Иллюстративное фото.)

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!»

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

