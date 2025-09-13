«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Этот выпуск программы назывался "Что произойдёт с изменениями системы пенсий по выслуге?", и в нём приняли участие глава МВД Рихард Козловскис, министр культуры Агнесе Лаце, глава Госконтроля Эдгар Корчагин, директор департамента межведомственной координации Госканцелярии Петерис Вилкс, председатель правления профсоюза сотрудников органов внутренних дел Арманд Аугустанс и председатель независимого профсоюза балета Латвийской национальной оперы и балета Яна Милбрета-Шмите. Именно реплики последней и вызвали столь бурную реакцию у пользователя соцсети по имени Бруно.

Милбрета-Шмите помимо прочего сказала, что в среднем в год возраста пенсии по выслуге достигают около двух человек из артистов балета, что в балете часто невозможно бывает проработать дольше, потому что существуют "эстетические" осложнения (например, больше морщин, чем у коллег), и что другие навыки на пенсии сложно освоить.

Особенно Бруно задело упоминание о возрасте: "В 38 лет уже неспособна освоить никакие другие навыки... После таких откровений в латышской лексике может появиться новая поговорка - глупа как балерина!"

А что ему пишут в ответ? А вот что:

- Эти балерины, вышедшие на пенсию в 30 лет, обычно учат следующих жертв в балетных школах. Начиная с 3-летнего возраста.

- Почему не обсуждаете необходимость пенсий за выслугу лет для прокуроров? Сотрудников бюро по борьбе с коррупцией?

- Учитывая, как долго люди живут в наши дни, во второй ПОЛОВИНЕ жизни ничему быть не в состоянии научиться...

- Увы, это проблема, у балерин очень плохое образование. Надо думать, как организовать их образование так, чтобы они могли примерно в 40 лет начать делать что-то другое и научиться чему-то новому.

- Она же и сама сказала, что вся жизнь - одному делу, в нём - на 100% и никаких других навыков толком нет. По крайней мере, я это так поняла. А такому человеку освоить что-то новое - такой же вызов, как для среднего 75-летнего пенсионера новые технологии.

- Если с раннего детства почти всё время, проведённое в школе, занимали специальные предметы, а остальных знаний не получено, в отличие от других ровесников, к тому же с малолетства внешкольное время проводилось на сцене, радуя публику, много вариантов для переквалификации не будет. Разве что в репетиторы.

- Мне кажется, что существует целая программа, которая адаптирует к рынку труда людей с особыми потребностями, в том числе с умственной отсталостью?

- У Даугавиньша и Бертанса по окончании карьеры песня за выслугу лет будет?

- Знаю человека, который выучился на врача и получил диплом в 45 лет. Всё возможно.

- Как послушаю, так рынок труда довольно жесток. Очень много историй о том, что ты - МОЛОДОЙ профессионал 40-50 лет, но эту работу получает 25-летний. Обычно и решения в HR тоже принимают сравнительно молодые, часто глуповатые люди, для которых 40 - это "OMG, бумер!"

- "Балет не входит в категорию, где есть угроза здоровью?" Что? Тогда надо спросить, почему профессиональным представителям контактных видов спорта не положена пенсия по старости? Как-то подавляющее большинство профессиональных спортсменов в состоянии найти, чем заняться в жизни после окончания карьеры...



(Иллюстративное фото.)