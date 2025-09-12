Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Брюссель готовит такой же контроль, как КГБ»: евродепутаты против

tv3.lv 12 сентября, 2025 18:57

Латышские СМИ 0 комментариев

С лозунгами «Мы не хотим чат-полицейских!» и «Большая сестра наблюдает за тобой!» активисты выступают против регламента Европейского Союза о материалах сексуальной эксплуатации детей в интернете. Цель регламента — защитить детей не вызывает сомнений, но дискуссии вспыхнули вокруг той части, которую в обществе называют «Chat Control» или по-латышски «контроль чатов», сообщает tv3.

Материалы о сексуальной эксплуатации детей и манипуляции становятся всё более распространённой тенденцией в интернете. В 2023 году зарегистрировано более 36,2 миллиона сообщений о возможной сексуальной эксплуатации детей в сети — это исторический рекорд. Большая часть этих нарушений была зафиксирована в Европе.

Недавно в Латвии был задержан учитель, который подозревается в причастности как минимум к 180 случаям сексуальной эксплуатации детей онлайн.

Еврокомиссия 11 мая 2022 года представила предложение о так называемом «Chat Control 2.0». Оно предусматривает, что все поставщики мессенджеров, электронной почты и телефонных услуг будут обязаны автоматически сканировать частную информацию, чтобы выявить материалы сексуальной эксплуатации детей. По словам активистов, это приведёт к массовому надзору в реальном времени и фактическому концу частной цифровой переписки.

Предложение включает и другие спорные пункты: проверку личных облачных хранилищ и фотографий, обязательное определение возраста пользователей, что фактически означает конец анонимности в сети.

Разработанный проект нарушает статьи 7 и 8 Хартии основных прав ЕС:
«7. Каждый человек имеет право на уважение частной и семейной жизни, жилища и переписки».
«8. Каждый человек имеет право на защиту своих персональных данных».

Активисты указывают, что если искусственный интеллект ошибётся, частные или интимные фотографии могут попасть в руки сотрудников международных корпораций и полиции. Даже совершенно законные фото детей могут быть неправильно интерпретированы как запрещённый контент. Кроме того, снятие шифрования создаст уязвимость для хакеров.

Латвийское МВД поддерживает цель регламента — защиту детей, но подчёркивает, что нельзя ослаблять шифрование. «Мы выступаем за сохранение полной неприкосновенности шифрования. Любое решение должно уважать безопасное общение и право пользователей на частную жизнь», — говорится в заявлении.

В то же время министерство настаивает: «Chat Control» — это неофициальный и вводящий в заблуждение термин, который используется для создания ажиотажа. «Цель инициативы — защитить детей, а не устроить тотальный контроль».

Латвийские евродепутаты в большинстве своём настроены скептически. Вилис Криштапанс (LPV) заявил: «Я категорически против. Это как в семидесятых, когда КГБ вскрывал письма моей тёщи из Америки. Контроль точно такой же».

Депутат Иварс Иябс (LA) сказал: «Тотальное сканирование частных чатов излишне и неэффективно. Парламент уже голосовал против, и позиция вряд ли изменится». При этом он подчеркнул, что проблема сексуальной эксплуатации детей реальна и должна решаться комплексно, но другими средствами.

Депутат Нил Ушаков (S) в сети X написал: «Скорее всего, никакого контроля введено не будет. Это будет хорошая новость для всех граждан ЕС. Еврокомиссии и Совету ЕС придётся искать другие пути, как остановить волну детской порнографии, не превращая ЕС в цифровой концлагерь».

Эксперт по защите данных Агнесе Бобовича-Илгажа отметила: «Любое вмешательство в частные коммуникации серьёзно ограничивает право на неприкосновенность частной жизни. Но эти права не абсолютны, они могут быть ограничены в демократическом обществе. Вопрос в том, не превысит ли выбранный механизм необходимую степень вмешательства».

Комментарии (0)
