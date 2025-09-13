Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает (1)

Редакция PRESS 13 сентября, 2025 22:29

Важно 1 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО ПЕРЕСТАНУТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ. Как вы знаете, приверженность НАТО к ПОБЕДЕ была далеко не стопроцентной, а покупка российской нефти некоторыми из вас была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и переговорную силу по отношению к России.

В любом случае, я готов «начать», когда вы будете готовы. Просто скажите, когда? Я считаю, что это, а также введение НАТО как группой 50-100-процентных пошлин на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны с Россией и Украиной, также будут очень полезны для прекращения этой смертельной, но нелепой войны. Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние.

Это не война Трампа (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только за прошлую неделю погибло 7118 человек. БЕЗУМИЕ!).

Если НАТО поступит так, как я говорю, ВОЙНА быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов. Спасибо за внимание к этому вопросу! ДОНАЛЬД ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ».

Обновлено: 23:35 13.09.2025
Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!» (1)

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 1 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Читать

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 18:27

Важно 1 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Читать

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие (1)

Важно 17:56

Важно 1 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?» (1)

Важно 17:44

Важно 1 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Читать

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения (1)

Важно 17:27

Важно 1 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём? (1)

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 1 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать