«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО ПЕРЕСТАНУТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ. Как вы знаете, приверженность НАТО к ПОБЕДЕ была далеко не стопроцентной, а покупка российской нефти некоторыми из вас была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и переговорную силу по отношению к России.

В любом случае, я готов «начать», когда вы будете готовы. Просто скажите, когда? Я считаю, что это, а также введение НАТО как группой 50-100-процентных пошлин на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны с Россией и Украиной, также будут очень полезны для прекращения этой смертельной, но нелепой войны. Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние.

Это не война Трампа (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только за прошлую неделю погибло 7118 человек. БЕЗУМИЕ!).

Если НАТО поступит так, как я говорю, ВОЙНА быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов. Спасибо за внимание к этому вопросу! ДОНАЛЬД ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ».