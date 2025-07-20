Странная конструкция на остановке общественного транспорта: недоделанная скамейка? А вот и нет

В том ракурсе, в котором фото сделано, доска напоминает спинку от скамейки, но без основной ее части. Комментаторы, впрочем, вскоре внесли ясность, для чего понадобилось устанавливать под навесом эту доску:

- Это чтобы не тусили на остановке. Опираешься задом и все, чтобы не совсем на ногах стоять. Наши, как всегда, берут пример с других стран ЕС, где уже давно так оборудуют остановки. Тут, по крайней мере, эта доска широкая. Там такая подделка под доску из металла, которая нередко еще и током малость бьется. А при вставании с нее задница приобретает форму этой узкой полоски металла.

- Такой метод в Европе применяется на многих остановках общественного транспорта - туда можно прислонить свою мадам Сижу, когда слишком тесно, чтобы установить скамейку по всей ширине.

- Антибомжовый дизайн, чтобы не спали. Используется много где в мире.

- Эта нижняя доска на случай, если напьешься и ползаешь, чтобы было на что опереться?

- Все просто: чтобы кто-то не прошел сквозь стекло. В молодости наблюдала зрелище, когда девушка прошла сквозь стекло, которое до этого было вынуто, а проем не огорожен. Финал, конечно, был очень грустный...

- Для уличных художников.

- Чтобы задницей не выбить стекло.

- Собачья будка.

- Для чего, для чего? Главное - чтобы деньги потратить, на остальное пофиг.

- Можно спать стоя.