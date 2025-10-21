Конфликт США и Европы из-за Гренландии неизбежен: Politico

Высокопоставленные датские чиновники опасаются, что Трамп по-прежнему полон решимости стать первым президентом США, который значительно расширит территорию страны с тех пор, как Эндрю Джонсон купил Аляску в 1867 году. И что, несмотря на недавние соглашения в области обороны и торговли, Гренландия все же может стать крупнейшей катастрофой в трансатлантических отношениях в эпоху Трампа 2.0.

Датчане также опасаются, что некоторые из их европейских партнеров по ЕС и НАТО не осознают, насколько серьезной угрозой для отношений с США, а также для глобального уважения суверенитета и международных границ может стать одержимость Трампа Гренландией.

Французский президент Эммануэль Макрон является здесь исключением, поскольку он порадовал лидеров Дании и Гренландии, повторив, что автономная территория не «продается и не подлежит захвату», во время своего краткого визита в столицу Гренландии Нуук в июне. Но другие не хотят провоцировать американского лидера, особенно когда переговоры о торговле и поддержке США в обеспечении безопасности Европы и Украины, похоже, движутся в более конструктивном направлении.

Вместо этого они предпочитают рассматривать планы Трампа по аннексии Гренландии как отвлекающий маневр или шутку — но в Копенгагене никто не смеется.

Дания считает, что одержимость Трампа Гренландией является одновременно иррациональной и искренней. Иррациональной, потому что в настоящее время Гренландия не подвергается непосредственной угрозе со стороны России или Китая, а любая такая угроза в будущем может быть устранена НАТО. Кроме того, добыча полезных ископаемых и редкоземельных элементов в Гренландии уже открыта для американских инвесторов, но мало кто проявил к ней интерес.

Однако высокопоставленные датские чиновники также считают, что территориальные амбиции Трампа вполне реальны, даже если они не основаны на практических целях. Все дело в неаккуратности карты. Трамп считает огромный пустой иностранный материк к северо-востоку от США оскорблением величия Америки — кусок земли, который, согласно «Манифесту судьбы» и «Доктрине Монро», должен принадлежать Стране свободы.

Президент США придерживается того же мнения о Канаде, основанного на карте. Однако он подозревает, что аннексия около 40 миллионов человек может быть невозможна или, по крайней мере, станет долгосрочным проектом. Захват большого острова с населением среднего города (56 000 гренландцев) и 80-процентной покрытой льдом территорией должен быть проще.

А как же суверенитет или самоопределение? Когда Трампу задали этот вопрос в январе, он ответил: «Я уверен, что Дания согласится». Датские чиновники убеждены, что Белый дом Трампа что-то планирует — эту точку зрения подтверждает майский отчет Wall Street Journal о том, что американские спецслужбы пытаются выявить «полезных» гренландцев, симпатизирующих программе Трампа, а также новость о том, что Дания вызвала высокопоставленного американского дипломата в августе, чтобы обсудить сообщения о трех американских гражданах, предположительно связанных с Трампом, которые проводят секретные операции в Гренландии. Их цель, как сообщила датская государственная телекомпания DR, заключалась в разжигании враждебности по отношению к Копенгагену.

Таким образом, датское правительство не ожидает военного вторжения — оно ожидает вторжения долларов. Либо в виде прямого предложения выплатить крупную сумму каждому жителю Гренландии, либо в виде кампании по покупке влияния и местных политиков. И в Копенгагене опасаются, что медленное захватывание земель не вызовет достаточно сильной реакции в Брюсселе или среди партнеров по ЕС.

В конечном итоге трансатлантическое — или арктическое — столкновение кажется неизбежным. Планы Трампа в отношении Гренландии бросают вызов международному праву в части территориальной целостности и неприкосновенности границ. И датчане правы: если президент США будет настаивать на своих планах в Гренландии, другие могут последовать его примеру в других местах".