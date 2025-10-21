Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Конфликт США и Европы из-за Гренландии неизбежен: Politico

Редакция PRESS 21 октября, 2025 12:45

Важно 0 комментариев

"На северном фронте все спокойно. По крайней мере, так кажется. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как президент США Дональд Трамп в последний раз хвастался своим намерением захватить Гренландию «так или иначе». Но это затишье обманчиво, и его одержимость гигантской ледяной территорией ничуть не ослабела, - пишет Politico.

Высокопоставленные датские чиновники опасаются, что Трамп по-прежнему полон решимости стать первым президентом США, который значительно расширит территорию страны с тех пор, как Эндрю Джонсон купил Аляску в 1867 году. И что, несмотря на недавние соглашения в области обороны и торговли, Гренландия все же может стать крупнейшей катастрофой в трансатлантических отношениях в эпоху Трампа 2.0.

Датчане также опасаются, что некоторые из их европейских партнеров по ЕС и НАТО не осознают, насколько серьезной угрозой для отношений с США, а также для глобального уважения суверенитета и международных границ может стать одержимость Трампа Гренландией.

Французский президент Эммануэль Макрон является здесь исключением, поскольку он порадовал лидеров Дании и Гренландии, повторив, что автономная территория не «продается и не подлежит захвату», во время своего краткого визита в столицу Гренландии Нуук в июне. Но другие не хотят провоцировать американского лидера, особенно когда переговоры о торговле и поддержке США в обеспечении безопасности Европы и Украины, похоже, движутся в более конструктивном направлении.

Вместо этого они предпочитают рассматривать планы Трампа по аннексии Гренландии как отвлекающий маневр или шутку — но в Копенгагене никто не смеется.

Дания считает, что одержимость Трампа Гренландией является одновременно иррациональной и искренней. Иррациональной, потому что в настоящее время Гренландия не подвергается непосредственной угрозе со стороны России или Китая, а любая такая угроза в будущем может быть устранена НАТО. Кроме того, добыча полезных ископаемых и редкоземельных элементов в Гренландии уже открыта для американских инвесторов, но мало кто проявил к ней интерес.

Однако высокопоставленные датские чиновники также считают, что территориальные амбиции Трампа вполне реальны, даже если они не основаны на практических целях. Все дело в неаккуратности карты. Трамп считает огромный пустой иностранный материк к северо-востоку от США оскорблением величия Америки — кусок земли, который, согласно «Манифесту судьбы» и «Доктрине Монро», должен принадлежать Стране свободы.

Президент США придерживается того же мнения о Канаде, основанного на карте. Однако он подозревает, что аннексия около 40 миллионов человек может быть невозможна или, по крайней мере, станет долгосрочным проектом. Захват большого острова с населением среднего города (56 000 гренландцев) и 80-процентной покрытой льдом территорией должен быть проще.

А как же суверенитет или самоопределение? Когда Трампу задали этот вопрос в январе, он ответил: «Я уверен, что Дания согласится». Датские чиновники убеждены, что Белый дом Трампа что-то планирует — эту точку зрения подтверждает майский отчет Wall Street Journal о том, что американские спецслужбы пытаются выявить «полезных» гренландцев, симпатизирующих программе Трампа, а также новость о том, что Дания вызвала высокопоставленного американского дипломата в августе, чтобы обсудить сообщения о трех американских гражданах, предположительно связанных с Трампом, которые проводят секретные операции в Гренландии. Их цель, как сообщила датская государственная телекомпания DR, заключалась в разжигании враждебности по отношению к Копенгагену.

Таким образом, датское правительство не ожидает военного вторжения — оно ожидает вторжения долларов. Либо в виде прямого предложения выплатить крупную сумму каждому жителю Гренландии, либо в виде кампании по покупке влияния и местных политиков. И в Копенгагене опасаются, что медленное захватывание земель не вызовет достаточно сильной реакции в Брюсселе или среди партнеров по ЕС.

В конечном итоге трансатлантическое — или арктическое — столкновение кажется неизбежным. Планы Трампа в отношении Гренландии бросают вызов международному праву в части территориальной целостности и неприкосновенности границ. И датчане правы: если президент США будет настаивать на своих планах в Гренландии, другие могут последовать его примеру в других местах".

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

