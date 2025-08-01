Столица ушла под воду: Рижская дума просит сообщать о затопленных улицах. ФОТО и ТЕЛЕФОН

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVGM), количество осадков в Риге достигло половины августовской нормы. Из-за дождя в некоторых местах образовались большие лужи, затрудняющие движение транспорта и пешеходов.
Aizvadītajā naktī Rīga piedzīvoja pēdējā laikā lielākās lietusgāzes, un atsevišķās vietās var būt uzkrājies ūdens. Šobrīd operatīvi strādā ūdens atsūknēšanas vienības vietās, kur peļķu dēļ transportlīdzekļu satiksme ir apgrūtināta.— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) August 1, 2025
Aicinu, ja redzat applūdušu vietu, zvanīt uz…
В столице работают семь водооткачивающих станций. Первый вызов поступил сегодня после семи часов утра.
Машины направляются в районы, где лужи затрудняют движение транспорта и откуда поступают сообщения.
Labrīt! Pēc ieilgušā garlaicīgā lietus domāju, ka piemājas peļķīte būs jau līdz slieksnim, bet nekā - ir vēl kur augt pic.twitter.com/DevauHWaBl— Baltā meitene (@hmm_pff) August 1, 2025
Во время сильных дождей система ливневой канализации не может мгновенно отвести весь объем воды, поэтому она стекает постепенно.</p
Daudzas Rīgas ielas ir pārvērtušās par ezeriem un upītēm! Rīgā, diemžēl, ir problēmas ar lietus ūdens novadīšanu. pic.twitter.com/IHOzjQzIMe— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) August 1, 2025