Статистика: в прошлом учебном году около 4300 детей находились вне системы образования

Самоуправления не предоставили информацию об этих детях или сообщили, что не смогли ее получить. ГСКО предполагает, что эти семьи, вероятно, покинули страну.

Год назад число таких детей составляло 1035, однако, как указывает ГСКО, точность этих данных во многом зависит от того, сколько информации удалось собрать самоуправлениям, чтобы указать конкретные причины, почему дети не зарегистрированы в образовательном учреждении. "Нельзя однозначно сказать, что их число увеличилось", - сказала представитель ГСКО Яна Вейнберга.

Данные на конец 2024 года показывают, что 10 809 детей обязательного школьного возраста жили и учились за границей. Еще 75 детей проживали в Латвии, но учились в учреждениях других стран.

В учебных заведениях не обучались 13 детей с ограниченными возможностями и различными заболеваниями, говорится в отчете.

В Государственной информационной системе образования также содержатся данные о 625 гражданах других стран с видом на жительство в Латвии, которые учатся у себя на родине или об образовании которых самоуправление не располагает информацией.

Также нет информации о 1037 детях граждан Украины, которые не зарегистрированы в латвийских учебных заведениях. Еще 384 ребенка удаленно учатся в украинских школах.

Чтобы выяснить статус ребенка, самоуправления в первую очередь используют информацию из регистров, связываются с родителями или родственниками ребенка, проверяют его место жительства, отправляют письма семьям с просьбой предоставить информацию.

Как отмечает ГСКО, работа самоуправлений по внесению информации улучшилась, но административно-территориальная реформа, в результате которой самоуправления стали крупнее, привела к тому, что им приходится прилагать больше усилий для сбора информации о детях, не зарегистрированных в образовательных учреждениях.