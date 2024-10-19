Станут ли меньше счета за отопление этой зимой? Отвечают экономисты Банка Латвии

Экономисты заявляют, что жители Латвии получат счета за отопление на меньшие суммы и почувствуют экономию на себе. Однако сниженные цены на тепловую энергию - не единственный вариант экономии денег, поясняют специалисты, напоминая, что в Латвии по-прежнему старый жилой фонд остается энергонеэффективным. За счет повышения энергоэффективности население может значительно сократить счета за отопление на несколько лет вперед.

Вторжение России в Украину вызвало резкий рост цен на энергоресурсы в 2022 и 2023 году, напоминают экономисты. Цена на природный газ, один из важнейших источников тепловой энергии в Европе, включая Латвию, выросла в несколько раз. В связи с этим производители тепловой энергии переориентировались на другие источники энергии, при этом существенно выросла цена и на другие энергоресурсы, в том числе и важную для Латвии щепу. Затраты на сырье составляют 50-70% от общих расходов производителей тепла, в зависимости от вида топлива, так что резко выросли и цены на теплоэнергию.

Сейчас цены на энергоресурсы снизились, и это отразилось в более низких ценах на тепловую энергию. В среднем по Латвии тарифы на тепловую энергию (без господдержки) в первом полугодии 2024 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 38%. Однако уровень цен по-прежнему выше, чем до энергетического кризиса.

В первой половине 2024 года средняя цена тепловой энергии в Латвии была 79 евро за мегаватт-час без НДС, то есть на 60% больше, чем в среднем в 2017-2019 годах. В октябре тариф на тепловую энергию в Риге был 74 евро за мегаватт-час.

Экономисты также приводят данные, согласно которым в Вильнюсе тариф на теплоснабжение ниже (58 евро за мегаватт-час), а в Таллине выше (76 евро за мегаватт-час), чем в Риге.

Рост цен на тепловую энергию в среднем в Латвии был равноценен росту цен на природный газ и щепу, однако существуют довольно существенные отличия между крупнейшими городами Латвии. Наиболее быстрый рост цен на тепловую энергию наблюдается в Риге, наименьший - в Екабпилсе.

Правда, в некоторых городах, например, в Риге и Огре, исторически были самые низкие цены на отопление по сравнению с другими городами, из-за чего и может показаться, что рост цен был больше.

Причин различия цен на тепловую энергию в разных городах Латвии может быть несколько, поясняют экономисты Банка Латвии. Во-первых, для отопления используются разные виды топлива.

В самых крупных городах Латвии высок удельный вес природного газа в выработке тепловой энергии, а в самых малых городах используют преимущественно щепу. В тех городах, где используют больше природного газа, и наблюдался самый резкий рост тарифов в отопительный сезон 2022-23 года.

Во-вторых, важную роль играет инфраструктура. В крупных городах около 20-30% итогового тарифа составляет тариф на передачу и распределение тепловой энергии, а наибольшую часть из него формируют потери. В городах с устаревшей инфраструктурой потери при передаче тепла больше, и потребители оплачивают отопление по более высоким тарифам.

Существенные различия между крупнейшими городами Латвии наводят экономистов на вопросы, являются ли нынешние тарифы на теплоэнергию обоснованными и не изменилась ли историческая связь между ценами на энергоресурсы на мировых рынках и тарифами на тепло в Латвии.

Экономисты пишут, что существует временной сдвиг между изменениями цен на энергоресурсы и изменениями тарифов, он отражает различные обстоятельства - период закупки сырья, его цену и период, когда новые тарифы вступают в силу в результате административного регулирования цен. Эти обстоятельства отклоняют существующие тарифы от долгосрочных взаимосвязей, и может показаться, что нынешние тарифы не соответствуют рыночным ценам на энергоресурсы.

По мнению экономистов Банка Латвии, это хорошо иллюстрирует пример Риги, где исторические взаимосвязи свидетельствуют о том, что взаимные коррекции тарифов на энергоресурсы и отопление находятся в завершающей фазе. После падения цен на энергоресурсы в 2023 году резко выросло соотношение тарифов АО Rīgas siltums и цен на энергоресурсы. За последний год, в результате резкого сокращения тарифов на отопление соотношение тарифов на тепловую энергию и цен на сырье все больше начинает соответствовать историческим взаимосвязям. Эксперты приходят к выводу: несмотря на то, что глобальные цены на энергоресурсы стабилизировались, тарифы Rīgas siltums на следующий отопительный сезон еще продолжат уменьшаться.