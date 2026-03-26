«Стабильности!» удалила указанные в предупреждении Генпрокуратуры посты

Готовя заявление в суд о приостановке деятельности партии, которая игнорировала предупреждения, в среду Генеральная прокуратура обнаружила, что посты в аккаунте партии в "Facebook", "TikTok" и на канале "YouTube" удалены.

Партия подтвердила прокуратуре удаление этих записей, тем самым требования предупреждения выполнены, и у Генпрокуратуры больше нет оснований для возбуждения судебного дела против партии "Стабильности!".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование соответствия деятельности "Стабильности!" требованиям закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение было вынесено в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных законом. Согласно закону, партии запрещено действовать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, вносить или распространять предложения по насильственному изменению строя латвийского или других демократических государств, а также призывать к несоблюдению закона.

Партии было предписано до 7 февраля устранить нарушения, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях, а также пересмотреть свои социальные сети на предмет соответствия действующему законодательству о деятельности политических партий. Прокуратура призвала партию принять меры для того, чтобы в будущем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов заявил агентству ЛЕТА, что предупреждение Генпрокуратуры в адрес партии - это сведение счетов. Политик утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка.

В ответ на предупреждение Генпрокуратуры Росликов заявил представителям СМИ, что партия не будет выполнять требования, изложенные в предупреждении, и готова к решению о роспуске, против которого готова судиться.