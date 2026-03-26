«Стабильности!» удалила указанные в предупреждении Генпрокуратуры посты

Редакция PRESS 26 марта, 2026 12:56

Партия "Стабильности!" удалила указанные в предупреждении Генеральной прокуратуры посты, тем самым Генпрокуратура потеряла основания для обращения в суд с заявлением о приостановке деятельности партии.

Готовя заявление в суд о приостановке деятельности партии, которая игнорировала предупреждения, в среду Генеральная прокуратура обнаружила, что посты в аккаунте партии в "Facebook", "TikTok" и на канале "YouTube" удалены.

Партия подтвердила прокуратуре удаление этих записей, тем самым требования предупреждения выполнены, и у Генпрокуратуры больше нет оснований для возбуждения судебного дела против партии "Стабильности!".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование соответствия деятельности "Стабильности!" требованиям закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение было вынесено в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных законом. Согласно закону, партии запрещено действовать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, вносить или распространять предложения по насильственному изменению строя латвийского или других демократических государств, а также призывать к несоблюдению закона.

Партии было предписано до 7 февраля устранить нарушения, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях, а также пересмотреть свои социальные сети на предмет соответствия действующему законодательству о деятельности политических партий. Прокуратура призвала партию принять меры для того, чтобы в будущем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов заявил агентству ЛЕТА, что предупреждение Генпрокуратуры в адрес партии - это сведение счетов. Политик утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка.

В ответ на предупреждение Генпрокуратуры Росликов заявил представителям СМИ, что партия не будет выполнять требования, изложенные в предупреждении, и готова к решению о роспуске, против которого готова судиться.

Комментарии (0)

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

