«Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть. Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в море», — написал он в соцсети X.

«Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана взять в заложники мировую энергетику», — добавил Бессент.

Решение, подписанное главой Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, опубликовано на сайте ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Индия согласилась отказаться от закупок нефти из России в обмен на торговую сделку с США, однако индийские власти это не подтверждали.

После начала операции США и Израиля в Иране информагентства сообщали, что Индия может увеличить закупки российской нефти.

Глава Пентагона: операция в Иране продлится столько, сколько потребуется

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге вместе с главой Центрального командования Брэди Купером, что операция в Иране «решительно продвигается вперед».

«Иран надеется, что мы не сможем этого выдержать, но это является действительно плохим расчетом», — сказал он.

По словам главы Пентагона, у США нет недостатка в боеприпасах, и военная операция может продолжаться столько, сколько потребуется.

«Мы только начали сражаться, сражаться решительно», — добавил он, пообещав, что «огневая мощь над Ираном и Тегераном скоро резко возрастет».

Журналисты также спросили Хегсета о роли президента США Дональда Трампа в том, кто будет управлять Ираном после смерти аятоллы Али Хаменеи.

«Я думаю, что президент имеет огромное влияние на то, кто будет управлять Ираном, учитывая текущую операцию, которую мы проводим», — ответил министр.

Ранее Трамп заявил в разговоре с изданием Axios, что должен участвовать в подборе кандидатуры на роль нового лидера Ирана. Сына убитого аятоллы Хаменеи, который может стать новым верховным лидером, он подходящей кандидатурой не считает.

Трамп заявил, что Иран потерял более 60% ракет и ракетных установок

Президент США Дональд Трамп на встрече с футболистами клуба «Интер Майами» в Белом доме в четверг заявил, что Иран уже потерял весь флот, авиацию и большую часть ракетного арсенала.

«Их флота больше нет. 24 корабля за три дня. Это много кораблей. Их зенитных средств больше нет. Так же как и авиации. Всех их самолетов нет», — сказал Трамп.

«Их средств связи больше нет. Ракет нет. Пусковых установок. Около 60% и 64% соответственно, — продолжил Трамп. — А так у них все нормально».

Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана, но о ее содержании сказал лишь, что в ней «продолжится уничтожение иранского режима и его военных сил».

«После завершения фазы внезапных ударов, в ходе которых мы завоевали господство в воздухе и подавили арсенал баллистических ракет, мы переходим к следующей фазе операции, — говорится в заявлении начальника израильского Генштаба. — В это фазе мы продолжим уничтожение режима и его военных сил. У нас есть еще сюрпризы, раскрывать которые я не намерен».

Генерал-лейтенант напомнил, что Израиль и США беспрерывно наносили удары по Ирану шесть дней, и заявил, что операция идет по плану.

В ходе операции, по словам Замира, Израиль и США стратегически изолируют Иран и ослабляют его до такой степени, «какой он еще не знал».

Власти Бахрейна подтвердили, что иранская ракета попала по НПЗ

Власти Бахрейна подтвердили, что иранская ракета в четверг ударила по нефтеперерабатывающему заводу бахрейнской государственной компании Bapco Energies.

«После удара иранской ракеты в одном блоке нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании Bapco Energies вспыхнул пожар. Распространение огня полностью остановлено […] Информации о раненых нет, завод продолжает работать», — цитирует агентство AFP заявление правительственного центра коммуникаций Бахрейна.

Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что Иран нанес удар по промышленной зоне Маамер на острове Ситра, где находится НПЗ Bapco, но не уточнило, по какому из нескольких предприятий промзоны и что именно попало.

Одновременно в соцсетях появились видео попадания и пожара. Агентство Reuters геолоцировало эти видео и выяснило, что взрыв и пожар были именно на НПЗ.