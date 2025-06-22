США «в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерными амбициями»: вице-президент Вэнс. Последние новости о ситуации

«Мы находимся в состоянии войны с его ядерными амбициями», — сказал он. Вэнс отказался подтвердить со 100% уверенностью, что ядерные объекты страны были полностью уничтожены. Зато сказал, что США «успешно задержали» развитие ядерной программы Ирана, а теперь США и их союзники будут работать над «окончательным» демонтажем ядерной программы Ирана.

Вэнс также сказал, что теперь президент Дональд Трамп надеется найти дипломатическое решение конфликта.

«Иранцы явно не очень хороши в войне. Возможно, им следует последовать примеру президента Трампа и дать миру шанс, — сказал Вэнс. — Если они серьезно настроены, я гарантирую вам, что президент США тоже».

NYT: аятолла Хаменеи укрылся в бункере и выбрал кандидатуры преемника

Как сообщает New York Times со ссылкой на свои источники, аятолла Али Хаменеи укрылся в бункере, опасаясь покушения.

Верховный лидер Ирана в настоящее время общается со своими командирами в основном через доверенного помощника и перестал пользоваться электронными приборами, чтобы затруднить его поиск, сообщили изданию три иранских чиновника.

Хаменеи выбрал ряд заместителей из своего военного командования на случай, если погибнут другие его ценные соратники. В результате израильских ударов уже были убиты глава Корпуса стражей Исламской революции и несколько высокопоставленных военных.

Собеседники издания утверждают, что аятолла также выбрал троих кандидатов в качестве возможных преемников, при этом его сын Моджтаба в их число не входит. Аятолла поручил Ассамблее экспертов, духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, быстро выбрать его преемника из этих кандидатов.

Обычно процесс назначения нового верховного лидера может занять несколько месяцев, но в условиях войны аятолла хочет обеспечить быструю и упорядоченную передачу власти и сохранить свое наследие.

При этом Иран, похоже, преодолел первоначальный шок и начал наносить ежедневные ответные удары по Израилю. По состоянию на конец недели его командная вертикаль, по-видимому, продолжала функционировать, несмотря на понесенный ущерб, и, по словам официальных лиц и дипломатов в Иране, в политических кругах не было явных признаков разногласий.

Однако иранские власти настолько шокированы провалами собственной разведки, что Министерство разведки объявило о введении ряда протоколов безопасности, предписывающих чиновникам прекратить использование мобильных телефонов и любых электронных устройств для связи. Всем высокопоставленным правительственным чиновникам и военным командирам приказано оставаться под землей.

По словам официальных лиц, руководство страны озабочено тремя основными проблемами: покушением на аятоллу Хаменеи, вступлением США в войну и более разрушительными ударами по критически важным объектам инфраструктуры Ирана, таким как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и плотины, сообщает NYT.

Глава Пентагона: США уничтожили ядерный потенциал в Фордо

Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции заявил, что США уничтожили ядерный потенциал в Фордо, что и было их главной целью.

Выступавший вместе с ним генерал ВВС Дэн Кейн выразился чуть осторожнее: для окончательной оценки ущерба потребуется некоторое время, оговорился он. Но, по предварительной оценке, «все три объекта [которые атаковали США этой ночью] понесли чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения».

Американские стелс-бомбардировщики B-2 «зашли и вернулись с иранских ядерных объектов, и мир об этом даже не подозревал», сказал он журналистам. Эти большие самолеты считаются единственными, способными нести оружие, которое может поразить самый защищенный ядерный объект Ирана в Фордо, расположенный глубоко под землей.

Говоря о причинах удара, Хегсет сказал, что президент Трамп был «полностью привержен мирному процессу» и хотел достичь результата путем переговоров. Однако, хотя Трамп «предоставил Ирану все возможности, он получил в ответ отказ от коммуникации», заявил министр обороны.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что своей бомбежкой США не пытаются сместить режим аятолл в Иране. «Эта миссия не была и не является направленной на смену режима», — сказал Хегсет. — «Президент санкционировал точную операцию по нейтрализации угроз нашим национальным интересам, исходящих от иранской ядерной программы, а также по коллективной самообороне наших войск и нашего союзника, Израиля».

В конце своего выступления Хегсет подчеркнул, что США все еще ждут Иран за столом переговоров.

Иранский парламент проголосовал за перекрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана после ударов США по ядерным объектам одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит четверть мирового трафика нефтепродуктов, сообщил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике Исмаил Коусари, сообщает иранское телевидение. Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности страны. В свою очередь командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив «будет закрыт через несколько часов», пишет TRHaber.

Ранее такое предложение озвучил советник верховного лидера Ирана Хосейн Шариатмадари. Он призвал перекрыть один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли для американского, британского, немецкого и французского судоходства, а также выступил за ракетные удары по кораблям ВМС США, базирующимся в Бахрейне. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допускал закрытие Ормузского пролива. Также такое предупреждение делало Минобороны, подчеркивая, что нефтяные танкеры по этому маршруту в Европу больше не пройдут.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и далее с открытым океаном. Через него ежедневно транспортируется примерно четверть мировых объемов морской торговли нефтью и нефтепродуктами из Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, писал Bloomberg. Financial Times оценивала этот показатель в 21%. После атаки США на объекты в Иране сразу 17 нефтяных танкеров покинули Персидский залив, следует из данных Marine Traffic. Еще 37 судов встали перед Ормузским проливом, пытаясь оценить опасность.

Аналитики называли возможное закрытие пролива «экстремальным сценарием» эскалации конфликта между Израилем и Ираном, отмечая, что полная блокада выхода из Персидского залива может вызвать один из самых значительных сбоев в истории современного рынка, который будет сравним с кризисами 1970-х годов. По прогнозу JPMorgan Chase & Co., цены на нефть при таком развитии событий могут вырасти до $130 за баррель. Помимо нефти, через этот маршрут проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив стала бы самоубийством для экономики республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье. По его мнению, Тегеран вряд ли решится на такой шаг.

Ранее йеменские хуситы заявили о разрыве перемирия с США из-за ударов по Ирану и посоветовали Вашингтону «держать свои корабли подальше от территориальных вод Йемена» в Красном море.