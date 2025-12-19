США отменили розыгрыш грин-карт после стрельбы в университете: стрелял португалец

По ее словам, стрелявший въехал в страну по программе DV1 и получил грин-карту. «По указанию президента Трампа я немедленно поручила USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», — написала Ноэм.

Министр уточнила, что подозреваемый Клаудио Мануэль Невеш Валенте приехал в США в 2017 году. Она также напомнила, что Дональд Трамп во время своего первого президентского срока выступал за прекращение программы Diversity Lottery после теракта в Нью-Йорке, когда грузовик, управляемый боевиком ИГИЛ, въехал в толпу и убил восемь человек. Водитель тогда также попал в США по этой программе.

Стрельба произошла 13 декабря. Погибли два студента, не менее восьми человек получили ранения. Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, который на протяжении более 20 лет учился в Брауновском университете.

Кроме того, Валенте подозревают в причастности к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, совершенному спустя два дня после стрельбы. 18 декабря правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый найден мертвым — его тело обнаружили в складском помещении в штате Нью-Гэмпшир. Мотивы произошедшего пока не установлены.