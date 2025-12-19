Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США отменили розыгрыш грин-карт после стрельбы в университете: стрелял португалец

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 16:43

Важно 0 комментариев

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт (Diversity Lottery) после стрельбы у здания Брауновского университета в штате Род-Айленд. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

По ее словам, стрелявший въехал в страну по программе DV1 и получил грин-карту. «По указанию президента Трампа я немедленно поручила USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», — написала Ноэм.

Министр уточнила, что подозреваемый Клаудио Мануэль Невеш Валенте приехал в США в 2017 году. Она также напомнила, что Дональд Трамп во время своего первого президентского срока выступал за прекращение программы Diversity Lottery после теракта в Нью-Йорке, когда грузовик, управляемый боевиком ИГИЛ, въехал в толпу и убил восемь человек. Водитель тогда также попал в США по этой программе.

Стрельба произошла 13 декабря. Погибли два студента, не менее восьми человек получили ранения. Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, который на протяжении более 20 лет учился в Брауновском университете.

Кроме того, Валенте подозревают в причастности к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, совершенному спустя два дня после стрельбы. 18 декабря правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый найден мертвым — его тело обнаружили в складском помещении в штате Нью-Гэмпшир. Мотивы произошедшего пока не установлены.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

