США одобрили продажу Украине до 3350 ракет ERAM

Ракеты и оборудование для Украины оплатят за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнего военного финансирования от США.

«Предлагаемая продажа повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, вооружив ее дополнительными средствами для миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности», — заявили в ведомстве.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что продажа ракет ERAM «не изменит основного военного баланса в регионе» и не повлияет на боеготовность США.

О том, что Украина получит ракеты ERAM, ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Дальность этих ракет составляет от 240 до 450 километров. Чтобы их использовать, Киев должен будет получить разрешение Пентагона, утверждала WSJ. По данным СNN, Киев может получить ракеты уже в 2025 году, но пока неясно, будут ли введены ограничения на их применение.

Продажа ракет ERAM — первая крупная сделка по продаже Украине нового оружия, которую одобрила администрация президента США Дональда Трампа, пишет СNN. Ранее Белый дом при Трампе позволял продавать американское оборудование и вооружения, который США или их союзники уже поставляли Киеву.

Администрация Трампа одобрила продажу ракет ERAM, как сообщала газета The Wall Street Journal, еще в середине августа. При этом Пентагон официально объявил об этом после того, как последние дипломатические усилия США не принесли результатов, а Россия 27 августа нанесла новый массированный удар по Киеву, отмечает СNN.