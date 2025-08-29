Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США одобрили продажу Украине до 3350 ракет ERAM

© Meduza.io 29 августа, 2025 11:11

Фото: Википедия.

Государственный департамент США одобрил продажу Украине до 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило Управление военного сотрудничества Пентагона.

Ракеты и оборудование для Украины оплатят за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнего военного финансирования от США.

«Предлагаемая продажа повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, вооружив ее дополнительными средствами для миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности», — заявили в ведомстве.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что продажа ракет ERAM «не изменит основного военного баланса в регионе» и не повлияет на боеготовность США.

О том, что Украина получит ракеты ERAM, ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Дальность этих ракет составляет от 240 до 450 километров. Чтобы их использовать, Киев должен будет получить разрешение Пентагона, утверждала WSJ. По данным СNN, Киев может получить ракеты уже в 2025 году, но пока неясно, будут ли введены ограничения на их применение.

Продажа ракет ERAM — первая крупная сделка по продаже Украине нового оружия, которую одобрила администрация президента США Дональда Трампа, пишет СNN. Ранее Белый дом при Трампе позволял продавать американское оборудование и вооружения, который США или их союзники уже поставляли Киеву.

Администрация Трампа одобрила продажу ракет ERAM, как сообщала газета The Wall Street Journal, еще в середине августа. При этом Пентагон официально объявил об этом после того, как последние дипломатические усилия США не принесли результатов, а Россия 27 августа нанесла новый массированный удар по Киеву, отмечает СNN.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

