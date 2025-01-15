Средств на ремонт церквей выделено мало

Государственное финансирование, выделенное на программу консервации и реставрации памятников культуры, составляет 550 тыс. евро - в основном это небольшие проекты с элементами реконструкции и исследований. В прошлом году такое финансирование получили 53 объекта культуры, в том числе 30 сакральных. Почти такая же сумма была выделена в этом году на сохранение сакрального наследия (церкви составляют 4% памятников культуры), хотя запрашивалось 7 миллионов евро - в общей сложности на 92 объекта.

Как заявил в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке секретарь верховного правления Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Роман Ганиньш, от программы сохранения сакрального наследия ожидают гораздо больше, чем полмиллиона евро. В какой-то момент эта цифра достигала миллиона, но сейчас снова упала. До сих пор покрывалось 24% потребностей, сейчас только 7%.

Юргис Клотиньш (Национальное объединение) предложил Министерству культуры выделять на эту сферу в качестве основных расходов если не 4 миллиона евро в год, то, по крайней мере, 2 миллиона. Министерство согласилось, что сумма слишком мала для удовлетворения запросов, однако увеличить ее на данный момент не представляется возможным.

Один из крупнейших сакральных объектов, требующих значительных инвестиций - это Рижский Домский собор. Для полномасштабных работ потребуется 16,6 млн евро, причем реконструкцию необходимо будет завершить в течение трех лет без перерывов. В настоящее время доступно только однократное финансирование в размере трех миллионов евро (оно было перенаправлено из средств на непредвиденные обстоятельства в конце 2024 года), а это значит, что проект придется разделить на этапы, сказал руководитель общины Домского собора Каспар Упитис. Наиболее срочными работами являются укрепление сводов и фундамента. Крупных инвестиций требуют также замок Лиелстраупе и Страупская лютеранская церковь в его комплексе.