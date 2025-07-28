Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Июля Завтра: Cecilija, Cilda
Доступность

Сравнительно незначительное влияние: эксперты о влиянии новых таможенных тарифов США на экономику Латвии

Редакция PRESS 28 июля, 2025 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Эксперт по макроэкономике банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис заявил, что соглашение можно считать позитивным в контексте нынешней торговой политики США, которая сама по себе способствует хаосу и неопределенности. При этом он отметил, что до сих пор все нюансы неизвестны, особенно в отношении действий Евросоюза (ЕС), которые могут оказать влияние в том числе на Латвию.

"С одной стороны, существовал риск еще более высоких тарифов. Но вопрос в том, как долго будет действовать это соглашение. С другой стороны, ЕС пошел на уступки, не выбрав эскалацию как возможность получения лучших условий. Важный аспект - нынешняя ситуация с безопасностью, поэтому приходится делать реверансы президенту США", - сказал Гашпуйтис.

Он также подчеркнул, что экономика Латвии определенно не будет в выигрыше, поскольку наращивать экспорт на рынке США станет сложнее, тарифы почувствует и еврозона. Однако произойдет адаптация, и негативное воздействие может оказаться относительно небольшим. Поэтому больший акцент нужно ставить на экспорт услуг.

При этом Гашпуйтис также подчеркнул, что рассчитывать на устойчивость нынешнего соглашения рискованно. "Скорее всего, долго ждать новых поворотов не придется", - сказал он.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш заявил агентству ЛЕТА, что это соглашение является большой политической победой Трампа, а также по сути признанием политического доминирования США со стороны ЕС.

Страутиньш подчеркнул, что соглашение асимметрично, так как на европейские товары в США будет применяться тариф в размере 15%, в то время как американские товары можно будет ввозить в Европу без ограничений. Отдельные категории товаров будут освобождены от применения тарифов, в частности, самолеты, медикаменты, алкогольные напитки. А на сталь и алюминий установлен тариф в размере 50%.

"Еврокомиссия также обязалась в определенном объеме приобретать энергию и оружие у США. Это вызывает вопросы, поскольку эти приобретения совершают и будут осуществлять государства и компании, а не Еврокомиссия - можно ли будет добиться соответствующей координации их действий?", - отметил Страутиньш.

Аналитик не думает, что это соглашение можно рассматривать как выгоду для экономики США. Жители и компании США будут платить больше за европейские товары. Это решение, возможно, снизит торговый дефицит этой страны, но немного, поскольку его основная причина в другом - огромном дефиците госбюджета, финансирующем дефицит торговли.

"Думаю, стратегию Еврокомиссии в данном случае можно охарактеризовать так: сегодня наша задача - избежать еще большей нестабильности во внешней торговле, образно говоря, остаться в живых. Воспользуемся периодом относительной стабильности, чтобы стать сильнее и с экономической, и с военной точки зрения, и в будущем будем сами определять свою судьбу. Нужно время на исправление ошибок, допущенных в прошлом", - сказал Страутиньш, добавив, что до сих пор были слишком малые вложения в оборону, недостаточная забота о энергетической безопасности и другие слабые точки, которые делают Европу уязвимой.

Кроме того, по его словам, нет сомнений, что на позицию ЕС в данном случае могло повлиять и то, что Европа зависит от США в сфере безопасности, даже если формально эти вопросы не связаны.

Страутиньш также процитировал запись, сделанную в понедельник в соцсети "Х" бывшим послом Франции в США Жераром Аро: "Большинство европейских стран не хотят стратегической автономии нашего континента. Они живут как участники евроатлантического сообщества, в его рамках они без труда принимают ведущую позицию американцев. Это вассалы, которые довольны своим статусом вассала". Страутиньш отметил, что Аро внятно обозначил позицию тех политиков во Франции и других странах, которые хотят видеть Европу более самостоятельной, в то время как Латвия и остальные страны Балтии сейчас находятся на противоположной стороне в этой дискуссии по довольно очевидным причинам - им больше всего нужна от США поддержка безопасности.

Влияние на Европу в целом можно оценить, мысля макроэкономическими категориями, считает Страутиньш: 15-процентный тариф на импорт сейчас является "нормой" США в торговле с остальным миром. Следовательно, это не усложняет конкуренцию с импортом США из других стран. А без импорта американцы обойтись не могут, их экономика уже сейчас работает на грани возможностей своих производств, есть полная занятость и легко повышаемая инфляция. Продолжение экспансивной фискальной политики означает то, что США продолжат импортировать больше, чем экспортируют.

Как сообщалось, Трамп и Ляйен вечером в воскресенье, 27 июля, после переговоров в Шотландии объявили, что достигли соглашения о таможенных тарифах.

"Мы достигли соглашения. Я думаю, что это хорошее соглашение для всех", - заявил Трамп журналистам. "Это хорошая договоренность. Она даст стабильность, она даст предсказуемость. Это очень важно для наших компаний на обоих берегах Атлантики", - отметила Ляйен.

По словам Трампа, соглашение предусматривает, что на экспорт ЕС в США будет установлен таможенный тариф в 15%. Сейчас действует основной тариф в размере 4,8% и установленный в апреле временный дополнительный тариф в 10%, поэтому соглашение фактически сохранит текущий уровень тарифов. Однако Трамп пригрозил повысить тариф до 30%, если до 1 августа не будет достигнуто торговое соглашение.

Соглашение еще должны одобрить страны ЕС.

К воскресенью, 27 июля, договоренности о торговле с администрацией Трампа заключили пять стран: Великобритания, Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Япония.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 28.07.2025
Сделка века или уступка на коленях? ЕС и США избежали торговой войны, но не без потерь
Bitnews.lv 24 минуты назад
ЕС: ахтунг, Германию наполняют фальшивки!
Sfera.lv 1 час назад
Германия: Intel так и не пришёл
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: пенсионеры, живите, как хотите…
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: мониторим комаров
Sfera.lv 1 час назад
Чекушин: «латышские родители не хотят отдавать своих детей в «гетто-школы»
Bitnews.lv 1 час назад
В Литву залетел чужой дрон. Вильнюс готов вручить ноту Минску
Bitnews.lv 2 часа назад
США: Маска трогать нельзя никому
Sfera.lv 18 часов назад

Раньше новорожденными можно было заполнить всю эстраду в Межапарке: родители о демографической дыре

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Похоже, первоначальные планы Министерства благосостояния по улучшению демографической ситуации в Латвии будут сорваны. В частности, изначально заявленные в бюджете следующего года 150 миллионов евро на реализацию этой цели были сокращены вдвое, сообщает TV3.

Похоже, первоначальные планы Министерства благосостояния по улучшению демографической ситуации в Латвии будут сорваны. В частности, изначально заявленные в бюджете следующего года 150 миллионов евро на реализацию этой цели были сокращены вдвое, сообщает TV3.

Читать
Загрузка

Умер бывший исполнительный директор Риги Тралмакс

Новости Латвии 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

Читать

Не обошлось и без личных оскорблений: жители Иманты обещают встать в живую цепь ради спасения деревьев

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

Читать

Воздушная тревога! Над Вильнюсом видели дрон из Белоруссии, он скрылся в неизвестном направлении (ВИДЕО)

Важно 13:17

Важно 0 комментариев

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Читать

Придется потерпеть: горячей воды не будет во многих районах Риги

Новости Латвии 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Читать

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2025: интеллектуальный юмор и неожиданный дуэт. ФОТО

Для настроения 13:00

Для настроения 0 комментариев

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

Читать