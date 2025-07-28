Сравнительно незначительное влияние: эксперты о влиянии новых таможенных тарифов США на экономику Латвии

Эксперт по макроэкономике банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис заявил, что соглашение можно считать позитивным в контексте нынешней торговой политики США, которая сама по себе способствует хаосу и неопределенности. При этом он отметил, что до сих пор все нюансы неизвестны, особенно в отношении действий Евросоюза (ЕС), которые могут оказать влияние в том числе на Латвию.

"С одной стороны, существовал риск еще более высоких тарифов. Но вопрос в том, как долго будет действовать это соглашение. С другой стороны, ЕС пошел на уступки, не выбрав эскалацию как возможность получения лучших условий. Важный аспект - нынешняя ситуация с безопасностью, поэтому приходится делать реверансы президенту США", - сказал Гашпуйтис.

Он также подчеркнул, что экономика Латвии определенно не будет в выигрыше, поскольку наращивать экспорт на рынке США станет сложнее, тарифы почувствует и еврозона. Однако произойдет адаптация, и негативное воздействие может оказаться относительно небольшим. Поэтому больший акцент нужно ставить на экспорт услуг.

При этом Гашпуйтис также подчеркнул, что рассчитывать на устойчивость нынешнего соглашения рискованно. "Скорее всего, долго ждать новых поворотов не придется", - сказал он.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш заявил агентству ЛЕТА, что это соглашение является большой политической победой Трампа, а также по сути признанием политического доминирования США со стороны ЕС.

Страутиньш подчеркнул, что соглашение асимметрично, так как на европейские товары в США будет применяться тариф в размере 15%, в то время как американские товары можно будет ввозить в Европу без ограничений. Отдельные категории товаров будут освобождены от применения тарифов, в частности, самолеты, медикаменты, алкогольные напитки. А на сталь и алюминий установлен тариф в размере 50%.

"Еврокомиссия также обязалась в определенном объеме приобретать энергию и оружие у США. Это вызывает вопросы, поскольку эти приобретения совершают и будут осуществлять государства и компании, а не Еврокомиссия - можно ли будет добиться соответствующей координации их действий?", - отметил Страутиньш.

Аналитик не думает, что это соглашение можно рассматривать как выгоду для экономики США. Жители и компании США будут платить больше за европейские товары. Это решение, возможно, снизит торговый дефицит этой страны, но немного, поскольку его основная причина в другом - огромном дефиците госбюджета, финансирующем дефицит торговли.

"Думаю, стратегию Еврокомиссии в данном случае можно охарактеризовать так: сегодня наша задача - избежать еще большей нестабильности во внешней торговле, образно говоря, остаться в живых. Воспользуемся периодом относительной стабильности, чтобы стать сильнее и с экономической, и с военной точки зрения, и в будущем будем сами определять свою судьбу. Нужно время на исправление ошибок, допущенных в прошлом", - сказал Страутиньш, добавив, что до сих пор были слишком малые вложения в оборону, недостаточная забота о энергетической безопасности и другие слабые точки, которые делают Европу уязвимой.

Кроме того, по его словам, нет сомнений, что на позицию ЕС в данном случае могло повлиять и то, что Европа зависит от США в сфере безопасности, даже если формально эти вопросы не связаны.

Страутиньш также процитировал запись, сделанную в понедельник в соцсети "Х" бывшим послом Франции в США Жераром Аро: "Большинство европейских стран не хотят стратегической автономии нашего континента. Они живут как участники евроатлантического сообщества, в его рамках они без труда принимают ведущую позицию американцев. Это вассалы, которые довольны своим статусом вассала". Страутиньш отметил, что Аро внятно обозначил позицию тех политиков во Франции и других странах, которые хотят видеть Европу более самостоятельной, в то время как Латвия и остальные страны Балтии сейчас находятся на противоположной стороне в этой дискуссии по довольно очевидным причинам - им больше всего нужна от США поддержка безопасности.

Влияние на Европу в целом можно оценить, мысля макроэкономическими категориями, считает Страутиньш: 15-процентный тариф на импорт сейчас является "нормой" США в торговле с остальным миром. Следовательно, это не усложняет конкуренцию с импортом США из других стран. А без импорта американцы обойтись не могут, их экономика уже сейчас работает на грани возможностей своих производств, есть полная занятость и легко повышаемая инфляция. Продолжение экспансивной фискальной политики означает то, что США продолжат импортировать больше, чем экспортируют.

Как сообщалось, Трамп и Ляйен вечером в воскресенье, 27 июля, после переговоров в Шотландии объявили, что достигли соглашения о таможенных тарифах.

"Мы достигли соглашения. Я думаю, что это хорошее соглашение для всех", - заявил Трамп журналистам. "Это хорошая договоренность. Она даст стабильность, она даст предсказуемость. Это очень важно для наших компаний на обоих берегах Атлантики", - отметила Ляйен.

По словам Трампа, соглашение предусматривает, что на экспорт ЕС в США будет установлен таможенный тариф в 15%. Сейчас действует основной тариф в размере 4,8% и установленный в апреле временный дополнительный тариф в 10%, поэтому соглашение фактически сохранит текущий уровень тарифов. Однако Трамп пригрозил повысить тариф до 30%, если до 1 августа не будет достигнуто торговое соглашение.

Соглашение еще должны одобрить страны ЕС.

К воскресенью, 27 июля, договоренности о торговле с администрацией Трампа заключили пять стран: Великобритания, Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Япония.