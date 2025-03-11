Спрудс приказал создать новое направление службы в Земессардзе с более гибкими условиями

По его мнению, Земессардзе должна быть более доступной для граждан, которые хотят принимать активное участие в национальной обороне. Будет составлен список вспомогательных специальностей, которые смогут служить на более гибких условиях. Также обещано пересмотреть критерии здоровья.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшие годы численность латвийских вооруженных сил должна достичь 31 000 человек. Он выразил надежду, что найдутся люди, готовые вступить в ряды Земессардзе, пройти обучение резервистов и профессиональную службу.