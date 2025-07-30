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Спортцентр «Клейсти» вернули под контроль государства

© LETA 30 июля, 2025 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

Pirmo divu vietu ieguvçjs Saûda Arâbijas jâtnieks Abdullahs Alðarbatlijs ar zirgu "Skorphults Baloutendro" Pasaules kausa Centrâleiropas zonas posma "Grand Prix" marðrutâ sporta centrâ "Kleisti".

После череды скандалов Министерство образования и науки Латвии официально изъяло управление спортивной базой "Клейсти" у Латвийской федерации конного спорта, передав его государственной компании Latvijas Nacionālais sporta centrs (LNSC).

Решение принято на фоне многочисленных нарушений: от загрязнения окружающей среды и незаконных строительных работ до жалоб на ненадлежащее содержание животных. Согласно министерству, федерация не предоставила доказательств устранения выявленных проблем и не убедила ведомство в своей способности управлять объектом.

Теперь LNSC предстоит восстановить порядок: обустроить площадки для мытья лошадей и хранения навоза в соответствии с требованиями, обеспечить благополучие животных, сохранить рабочие места и разработать план развития конного спорта страны. Также необходимо оценить потребности базы и определить источники финансирования.

Ранее конюшня "Клейсти" использовалась федерацией на основании безвозмездного договора, который был расторгнут в январе 2025 года из-за неспособности соблюдать экологические и хозяйственные стандарты. В числе выявленных проблем: несанкционированные стройки, разлив сточных вод, расторжение договора на вывоз мусора и невыполнение предписаний от ряда государственных служб.

Теперь федерации предстоит за два месяца договориться с новым управляющим о порядке дальнейшего использования базы для тренировок и соревнований.

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