Спортцентр «Клейсти» вернули под контроль государства

Решение принято на фоне многочисленных нарушений: от загрязнения окружающей среды и незаконных строительных работ до жалоб на ненадлежащее содержание животных. Согласно министерству, федерация не предоставила доказательств устранения выявленных проблем и не убедила ведомство в своей способности управлять объектом.

Теперь LNSC предстоит восстановить порядок: обустроить площадки для мытья лошадей и хранения навоза в соответствии с требованиями, обеспечить благополучие животных, сохранить рабочие места и разработать план развития конного спорта страны. Также необходимо оценить потребности базы и определить источники финансирования.

Ранее конюшня "Клейсти" использовалась федерацией на основании безвозмездного договора, который был расторгнут в январе 2025 года из-за неспособности соблюдать экологические и хозяйственные стандарты. В числе выявленных проблем: несанкционированные стройки, разлив сточных вод, расторжение договора на вывоз мусора и невыполнение предписаний от ряда государственных служб.

Теперь федерации предстоит за два месяца договориться с новым управляющим о порядке дальнейшего использования базы для тренировок и соревнований.