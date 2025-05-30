SPKC призвал латвийцев не забывать о сексуальном здоровье. И профилактике

Лето приносит больше свободного времени, путешествий, фестивалей и активной социальной жизни, что способствует появлению новых контактов и близости с новыми партнёрами. Поэтому важно быть информированными о способах защиты от инфекций, передающихся половым путём, и знать, как уберечь себя и своего партнёра.

В летние месяцы в Европе и других регионах увеличивается распространение различных инфекций, таких как хламидиоз, гонорея, сифилис, ВИЧ, а также вирусы и бактерии, передающиеся половым путём. Например, гепатиты А, В и С, шигеллёз и даже обезьяньи оспы.

Некоторые из этих инфекций могут протекать бессимптомно, при этом человек может заражать других, не подозревая об этом. Несвоевременное выявление и лечение могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, предупреждают в SPKC.

Специалисты напоминают о необходимости использовать презервативы и соблюдать принципы безопасного секса при любых половых контактах. Также важно проконсультироваться с врачом и пройти тестирование перед началом близких отношений с новым партнёром или после незащищённого секса.

Особое внимание следует уделять личной гигиене и избегать половых контактов при подозрениях на заражение или появлении симптомов, отмечают в SPKC.

В последние годы такие инфекции, как оспа обезьян, шигеллёз и гепатит А, чаще распространяются среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Тем не менее, риск заражения есть и у гетеросексуальных мужчин и женщин.

В Латвии шигеллёз и гепатит А пока встречаются редко, а случаев обезьяньей оспы не зарегистрировано с 2022 года.

SPKC подчёркивает, что забота о сексуальном здоровье — это естественная и ответственная часть жизни.

Государство обеспечивает бесплатное лабораторное обследование на хламидиоз и гонорею для беременных и молодых людей до 25 лет по направлению врача, сотрудничающего с Национальной службой здравоохранения.

Также в разных городах Латвии доступны бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, а также сифилис в пунктах профилактики ВИЧ.

По статистике SPKC, в прошлом году в Латвии было диагностировано 168 случаев гонореи, 997 случаев хламидиоза и 80 случаев сифилиса.