Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Мая Завтра: Lolita, Vitolds
Доступность

SPKC призвал латвийцев не забывать о сексуальном здоровье. И профилактике

Редакция PRESS 30 мая, 2025 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В преддверии летнего сезона Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) напоминает о важности заботы о сексуальном здоровье и ответственного поведения.

Лето приносит больше свободного времени, путешествий, фестивалей и активной социальной жизни, что способствует появлению новых контактов и близости с новыми партнёрами. Поэтому важно быть информированными о способах защиты от инфекций, передающихся половым путём, и знать, как уберечь себя и своего партнёра.

В летние месяцы в Европе и других регионах увеличивается распространение различных инфекций, таких как хламидиоз, гонорея, сифилис, ВИЧ, а также вирусы и бактерии, передающиеся половым путём. Например, гепатиты А, В и С, шигеллёз и даже обезьяньи оспы.

Некоторые из этих инфекций могут протекать бессимптомно, при этом человек может заражать других, не подозревая об этом. Несвоевременное выявление и лечение могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, предупреждают в SPKC.

Специалисты напоминают о необходимости использовать презервативы и соблюдать принципы безопасного секса при любых половых контактах. Также важно проконсультироваться с врачом и пройти тестирование перед началом близких отношений с новым партнёром или после незащищённого секса.

Особое внимание следует уделять личной гигиене и избегать половых контактов при подозрениях на заражение или появлении симптомов, отмечают в SPKC. 

В  последние годы такие инфекции, как оспа обезьян, шигеллёз и гепатит А, чаще распространяются среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Тем не менее, риск заражения есть и у гетеросексуальных мужчин и женщин.

В Латвии шигеллёз и гепатит А пока встречаются редко, а случаев обезьяньей оспы не зарегистрировано с 2022 года.

SPKC подчёркивает, что забота о сексуальном здоровье — это естественная и ответственная часть жизни.

Государство обеспечивает бесплатное лабораторное обследование на хламидиоз и гонорею для беременных и молодых людей до 25 лет по направлению врача, сотрудничающего с Национальной службой здравоохранения.

Также в разных городах Латвии доступны бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, а также сифилис в пунктах профилактики ВИЧ.

По статистике SPKC, в прошлом году в Латвии было диагностировано 168 случаев гонореи, 997 случаев хламидиоза и 80 случаев сифилиса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:20 30.05.2025
Последний день мая будет солнечным и сухим
Sfera.lv 1 час назад
Россия задерживает пенсии своих пенсионеров в Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
Центральный вокзал: бардак под полицейским присмотром
Bitnews.lv 3 часа назад
Ветер, солнце и кратковременные дожди
Bitnews.lv 4 часа назад
Ливанский край просит слить воду. Из-за угрозы наводнения
Bitnews.lv 4 часа назад
На востоке Латвии затоплены поля и большая часть будущего урожая потеряна
Sfera.lv 4 часа назад
ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 0,3%
Sfera.lv 6 часов назад
Художник Бэнкси представил новое уличное произведение
Sfera.lv 11 часов назад

Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля

Мир 22:01

Мир 0 комментариев

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Читать
Загрузка

На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм

Для настроения 21:49

Для настроения 0 комментариев

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

Читать

В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС

Мир 21:39

Мир 0 комментариев

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

Читать

В школах закончился учебный год. Первый без права переписки

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

Читать

В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель

Мир 21:07

Мир 0 комментариев

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Читать

Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума»

Мир 20:35

Мир 0 комментариев

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Читать

1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Читать