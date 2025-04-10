Список кандидатов на замену Гауссу уже начал формироваться: получены первые предложения

Вчера в программе «900 секунд» на канале TV3 премьер-министр прокомментировала смену руководства AirBaltic, заявив, что хотела бы увидеть нового генерального директора AirBaltic или короткий список кандидатов на эту должность уже в мае.

По словам Мартынова такой список уже стал формироваться. В основном интерес выразили иностранные специалисты высокого уровня в сфере авиации, но есть и заинтересованные кандидаты из Латвии.

«Кандидаты уже начинают выходить из-за кулис. Ко мне обращались несколько кандидатов. Процесс может быть довольно быстрым или длительным, если будет необходимо соответствие нормативным требованиям. Кандидаты в основном из других стран, но это высокопоставленные руководители отрасли», - отметил он.

Он также отметил, что опыт работы кандидата в авиационной сфере будет преимуществом при выборе следующего председателя правления авиакомпании. "Из своего профессионального опыта я также вижу, что люди, накопившие значительный опыт в конкретном секторе, действуют быстрее и качественнее", — сказал Мартынов.