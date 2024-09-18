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Спецслужбы Армении заявили о сорванном ими перевороте: заговорщиков готовили в России, утверждают власти

© Meduza.io 18 сентября, 2024 19:25

Мир 0 комментариев

Служба национальной безопасности Армении предотвратила «попытку узурпации власти путем вооруженного переворота», пишет издание News.am со ссылкой на заявление Следственного комитета Армении. 

В СК утверждают, что в подготовке переворота участвовали пять граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и «лица, личности которых еще не установлены».  

По версии следствия, в течение 2024 года они завербовали граждан Армении и жителей Нагорного Карабаха, которым пообещали платить по 220 тысяч рублей в месяц. За эти деньги завербованные должны были пройти трехмесячные сборы в России с целью ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучению навыкам его применения, несению боевого дежурства.

В Следственном комитете утверждают, что завербованных отправили в Ростов-на-Дону, где они прошли проверку, в том числе, с помощью полиграфа, чтобы выяснить их политические взгляды. После этого завербованных разместили на некоей военной базе «Арбат», где они проходили боевую подготовку. 

«Им было сказано, что цель учений — вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть», — говорится в сообщении. Часть завербованных отказалась участвовать в этом и вернулась в Армению, а другие подозреваемые «не смогли довести до конца преступление». 

Согласно сообщению СК, трое человек задержаны, еще четверо объявлены в розыск.

Сообщение СК Армении прокомментировал бывший наемник ЧВК Вагнера Айк Гаспарян, который возглавляет армянский батальон «Арбат», участвующий в войне в Украине. По его мнению, власти Армении «пытаются отвлечь народ от каких-то своих неудач в политической жизни республики, где они выбрали курс, который ведет страну к развалу и краху». Он утверждает, что его батальон не присутствует в Армении, это будет возможно только «если сам армянский народ обратится с призывом о помощи от внешнего врага».

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