Спецпредставитель президента США Кит Келлог приехал в Украину: на неделю! (ВИДЕО)

Он также опубликовал в соцсетях видео, на котором встречает Келлога на железнодорожном вокзале в Киеве.

Ожидается, что Келлог проведет в Украине неделю.

Ранее Трамп анонсировал, что в понедельник сделает «жесткое заявление» в адрес России.