Спецплан для защиты стран Балтии: Евросовет обсудит особые меры

По словам Силини, проект обращает внимание на то, что восточные приграничные страны нуждаются в дополнительных расходах, потому что они защищают себя от нелегальной миграции, вкладывают много ресурсов в пограничную инфраструктуру, чего другие страны могут не делать, так как не являются внешней границей ни Европы, ни НАТО.

В то же время Силиня отметила, что хотела бы видеть в докладе Евросовета больше ясности по Украине.

Она отметила, что формируется коалиция желающих, в которой лидируют Великобритания и Франция, а также не только страны ЕС, но и Канада, Турция, Норвегия, Исландия. Эти страны готовы еще больше поддержать Украину, помочь ей в трансатлантических переговорах

Премьер-министр добавила, что расходы на оборону Латвии будут формироваться не только за счет увеличения дефицита бюджета, а из разных источников.

Премьер-министр отметила, что необходимо искать пути сокращения административных расходов в государственном управлении и самоуправлениях.

"Только после этого мы рассмотрим возможность увеличения дефицита бюджета", - сказала Силиня. Также планируется использовать инструменты, предлагаемые Европой, - возможности заимствования, совместные закупки, Европейский инвестиционный банк и, возможно, частный капитал.