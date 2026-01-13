В прошлом году наибольшей популярностью пользовались легковые автомобили марки Toyota — было зарегистрировано 4221 таких автомобилей, что составляет 18,7% от всех проданных новых легковых автомобилей и на 49,8% больше, чем в 2024 году.

На втором месте Volkswagen с долей рынка 14,8% — было продано 3329 таких автомобилей, что на 68,9% больше, чем в 2024 году. На третьем месте автомобили Skoda — было продано 3178 автомобилей этой марки, что на 23% больше, чем годом ранее, а их доля рынка составила 14,1%.

На четвертом месте находятся автомобили Peugeot, чья доля рынка с 1168 проданными автомобилями составила 5,2%. Продажи Peugeot выросли на 84,2%. Пятерку самых популярных автомобильных марок замыкают автомобили Dacia, чья доля рынка с 958 проданными автомобилями составила 4,3%, что на 1,9% больше, чем в 2024 году.

В то же время, по данным ассоциации, в прошлом году на латвийском рынке легких коммерческих автомобилей было зарегистрировано 2590 единиц, что на 5,4% меньше, чем в 2024 году.

В прошлом году наибольшей популярностью пользовались легкие коммерческие автомобили Toyota — было продано 690 таких машин, что на 1,1% меньше, чем в 2024 году. За ними следуют автомобили Renault — было продано 443 машины, что на 11,4% меньше, а коммерческие автомобили Ford заняли третье место с 382 зарегистрированными единицами, что на 32,4% меньше.

Криш Липшанс, член правления Латвийской автомобильной ассоциации, пояснил агентству LETA, что в регистрации новых легковых автомобилей по типу владельца наблюдается рост как частных, так и коммерческих регистраций. В частности, в 2025 году в частном сегменте было зарегистрировано 8664 автомобиля, что на 29,5% больше, чем годом ранее, а в коммерческом сегменте — 13891 автомобиль, что на 33,1% больше, чем в 2024 году.

Он также сообщил, что в прошлом году увеличилась регистрация всех типов легковых автомобилей, за исключением дизельных. В прошлом году 14 668 новых автомобилей были оснащены бензиновыми двигателями, что на 33,2% больше, чем в 2024 году, и составило 65% от всех новых автомобилей. В свою очередь, 3127 новых автомобилей были оснащены дизельными двигателями, что на 16% меньше, чем в 2024 году, и составило 13,9% от всех новых автомобилей. Между тем, регистрация новых подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) увеличилась в 3,6 раза, достигнув 2748 автомобилей, и составила 12,2% от всех новых автомобилей.

В то же время Липшанс подчеркнул, что увеличение количества регистраций новых автомобилей в прошлом году не следует интерпретировать как стабильный и структурный сигнал роста рынка.

Анализ данных показывает, что рост был в значительной степени обеспечен активной ценовой политикой торговцев, акциями, нормализацией поставок после потрясений предыдущих лет, а также крупными закупками юридических лиц, включая концентрированную закупку новых автомобилей компанией SIA ​​"Bolt Services LV", которая одна приобрела 1070 новых автомобилей, подчеркнул Липшанс.

Он также заявил, что программа поддержки системы торговли квотами на выбросы (ETF) оказала значительное влияние на структуру рынка новых автомобилей, существенно способствуя регистрации подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), чья рыночная доля достигла рекордного уровня в 12,18%. В свою очередь, количество регистраций электромобилей (BEV) оставалось близким к предыдущим пикам, но их рыночная доля несколько снизилась, что подтверждает, что без механизмов поддержки спрос на электромобили пока недостаточно устойчив.

Липшанс отметил, что дополнительные налоговые реформы в Эстонии значительно ухудшили динамику рынка новых автомобилей в соседней стране и косвенно улучшили относительное положение Латвии в Прибалтике.

Как уже сообщалось, в Латвии в 2024 году было зарегистрировано в общей сложности 17 128 новых легковых автомобилей, что на 7,2% меньше, чем в 2023 году. В свою очередь, на латвийском рынке легких коммерческих автомобилей в 2024 году было зарегистрировано 2737 единиц, что на 1,4% больше, чем в 2023 году.

Автомобильная ассоциация объединяет производителей автомобилей, производителей автомобильных комплектующих и запасных частей, импортеров, авторизованных дилеров автомобилей, а также авторизованных поставщиков услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.