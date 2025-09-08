Спасатели повышают плату за справку о полученном звонке и сокращают ряд платных услуг

В настоящее время VUGD предоставляет услугу "Подготовка справки, обработка и выдача информации о получении голосового звонка или SMS на единый номер экстренной помощи "112"". И до сих пор такой документ стоил 37,55 евро.

Министерство внутренних дел предлагает увеличить плату до 45,88 евро, так как увеличились прямые и косвенные расходы.

Кроме того, изменения предусматривают исключение из прейскуранта нескольких видов платных услуг, которые не были востребованы или больше не будут предоставляться, а именно: аренда специализированного транспортного средства VUGD, аренда автолестницы и аренда лодки с транспортным прицепом.