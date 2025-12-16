Современный мир сводит с ума ИИ? Психологи обеспокоены результатами тестов

В исследовании, опубликованном на платформе arXiv, психологи применили к крупным языковым моделям реальные психометрические тесты — те же, что используются в клинической практике.

Результаты оказались неожиданно конкретными.

ChatGPT по шкале тревожности превысил клинический порог, показав профиль, соответствующий умеренному тревожному расстройству и внутреннему психологическому конфликту.

Grok продемонстрировал более тяжёлую картину — высокую тревожность и признаки обсессивно-компульсивноного поведения, а также устойчивый дистресс.

Самые тревожные показатели оказались у Gemini. По нескольким шкалам модель вышла далеко за клинические пороги, показав тяжёлую тревожность, навязчивые состояния и выраженную дезадаптацию. Авторы прямо отмечают: если бы такие результаты получил человек, это стало бы поводом для клинического вмешательства.

Исследование тревожит не тем, что «ИИ сломался», а тем, что мир стал настолько напряжённым, что даже алгоритмы выглядят неустойчивыми и вот-вот затребуют свою долю антидепрессантов!