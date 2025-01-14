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Совет ЕС одобрил вступление Швейцарии в «военный Шенген»

© Deutsche Welle 14 января, 2025 16:59

Мир 0 комментариев

Совет Европейского союза в понедельник, 13 января, одобрил присоединение нейтральной Швейцарии к проекту "Военная мобильность" (Military Mobility), который также неофициально называют "военным Шенгеном". Он призван обеспечить быструю переброску войск по всей территории ЕС - будь то по автомобильным или железным дорогам, по морю или по воздуху - без задержек на границах государств-членов союза.

В пресс-релизе Евросовета отмечается, что участие Швейцарии принесет проекту "существенную пользу". Швейцарские власти подали заявку на вступление в проект "Военная мобильность" в сентябре 2024 года. Страна, официально станет его участником после выполнения необходимых административных процедур.

Канада, США и Норвегия тоже были приглашены к участию в “военном Шенгене" в 2021 году. Годом позже аналогичное предложение получила также Великобритания. Все эти страны не входят в Евросоюз, однако являются членами НАТО.

В рамках прошедших в Германии весной военных учений бундесвера "Quadriga 2024" - крупнейших с 1988 года - отрабатывалась в том числе быстрая переброска через территорию ФРГ как немецких войск, так и солдат армий других стран НАТО на восточный фланг альянса. Начальник Командного центра НАТО по тыловому обеспечению и логистике в Ульме генерал-лейтенант Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank) указал, что такая необходимость возникла из-за "изменения ситуации с обеспечением безопасности", имея в виду последствия войны РФ в Украине.

Кремль в 2023 году назвал идею создания в Европе "военного Шенгена" "нагнетанием напряженности".

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Важно 14:16

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Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

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Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

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Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

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Польша не пропустила словацкий самолет в Москву, Латвия пропустила: не стоило ли отказать? Мнения

Важно 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

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Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

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Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

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