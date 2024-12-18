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Соцсети в шоке: Трамп кардинально изменил причёску (ВИДЕО)

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 20:28

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Во вторник, избранный президент Дональд Трамп был замечен в своем гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, Флорида, с новой прической, что мгновенно вызвало бурю эмоций и обсуждений в социальных сетях, сообщает Newsweek.

На кадрах, опубликованных на X (бывшем Twitter) Майклом Солакевичем, Трамп выглядит с заметно более короткими и аккуратно уложенными волосами, чем обычно. Известная "львиная грива" Трампа, которая всегда была неотъемлемой частью его публичного имиджа, на протяжении десятилетий служила источником как восхищения, так и насмешек. Это прическа, которая давно стала символом его бренда, и любое изменение в этом отношении, будь то случайность или продуманный шаг, немедленно привлекает внимание.

Неясно, было ли это изменение на самом деле осознанным решением Трампа или же он просто решил на мгновение отойти от привычной рутины ухода за волосами. Однако, если судить по реакции и громким спекуляциям в социальных сетях, можно смело утверждать: любой шаг Трампа в этом направлении становится сенсацией.

На видео, которое было снято в момент, когда Трамп, в спортивной форме, включая рубашку-поло с логотипом, и с красной кепкой "Make America Great Again", входит в комнату под бурные аплодисменты, он останавливается и с улыбкой спрашивает: «Все ли хорошо проводят время?», на что его окружение отвечает восторженными криками. Он шутит, спрашивая: «Все республиканцы?», и получает еще больше аплодисментов. В этот момент его волосы выглядят куда более плоскими и короткими, чем обычно, что породило еще больше вопросов и догадок среди пользователей X.

Не раз опровергая слухи о парике, Трамп сам заявлял: «Как всем известно, но ненавистники и неудачники отказываются признавать, я не ношу парик. Мои волосы, возможно, не идеальны, но они мои», — писал он в 2013 году. А в 2011 году в интервью журналу Rolling Stone он пояснял: «Я не зачесываю их вперед… У меня хорошая линия роста волос. Я зачесываю их так, как всегда. Одно и то же, каждый раз».

Кроме того, в 2023 году пластический хирург из Нью-Йорка Гэри Линков выдвинул предположение, что Трамп мог пройти несколько процедур пересадки волос за свою жизнь, хотя эта информация так и не была подтверждена.

На данный момент остается неясным, решит ли Трамп оставить эту новую прическу или вернется к своему культовому образу. Учитывая важность имиджа в политике, любое изменение — будь то в волосах или другом аспекте — будет иметь огромное значение. Однако, если судить по прошлому, когда в 2019 году Трамп вновь вернулся к привычному стилю, можно не сомневаться, что его пышная золотистая грива вскоре снова окажется в центре внимания.

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