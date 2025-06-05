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Социолог: неопределившиеся избиратели могут существенно повлиять на результаты выборов

© LETA 5 июня, 2025 11:43

Новости Латвии 0 комментариев

На результаты выборов самоуправлений могут существенно повлиять неопределившиеся избиратели, и в истории выборов в Латвии уже были случаи, когда голоса этих избирателей составляли до одного процентного пункта в пользу той или иной партии, сказал в интервью агентству ЛЕТА директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Он отметил, что доля неопределившихся избирателей перед выборами велика, и теоретически каждая партия имеет шанс получить их голоса. Поэтому выбор значительной части избирателей будет зависеть от предвыборных дебатов.

"Если посмотреть на данные опросов, то сравнительно большая часть избирателей в ходе послевыборных опросов отмечает, что они приняли решение либо в день выборов, либо прямо на избирательном участке", - сказал Кактиньш.

Это связано с тем, что у большинства политических партий нет устойчивого электората - избирателей, у которых есть более одной причины голосовать за конкретную партию. В большинстве случаев у них имеется только один мотив, поэтому их выбор носит ситуативный характер, а симпатии легко меняются.

Для того чтобы сформировался стабильный электорат, между партиями и избирателями должно возникнуть определенное "душевное родство" - общность идей, видения и доктрин, а в Латвии, по словам Кактиньша, у большинства партий - большие проблемы с идеологическим ядром.

"Что-то в программах партий, конечно, написано, но избиратель ведь не дурак - он видит, что это просто слова, за которыми ничего не стоит", - сказал социолог.

Отвечая на вопрос о роли предвыборных дебатов, Кактиньш отметил, что люди часто смотрят их именно для того, чтобы окончательно определиться с выбором. Парламентские выборы показывают, что в среднем треть имеющих право голоса в выборах не участвуют и политикой не интересуются. Другая группа - это люди, которые очень активно следят за политикой и не меняют своих взглядов в зависимости от дебатов.

"Между этими крайностями находится большинство избирателей - те, кто интересуется политикой от случая к случаю, в основном с приближением выборов. И именно они смотрят дебаты, чтобы сделать окончательный выбор", - отметил Кактиньш.

Как сообщалось, в ходе майского опроса среди жителей Риги, который по заказу Латвийского телевидения провел SKDS, о том, что еще не знают, за кого будут голосовать, заявили 22,9% респондентов.

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