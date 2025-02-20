Соседка жалуется, что наши дети слишком шумят: как от неё защититься?

Прежде всего необходимо отметить, что шум в многоквартирных домах – это неизбежность, и жильцы не обязаны решать проблемы со звукоизоляцией, если они не нарушили ее самостоятельно. Поскольку и вы, и ваша соседка проживаете в одном доме, то можно предположить, что все квартиры имеют одинаковую конструкцию, в том числе и звукоизоляционную.

Если в вашей квартире не были произведены работы, которые каким-либо образом нарушили звукоизоляционный слой, то ни вы, ни ваши дети не виноваты, если этого изоляционного слоя недостаточно или если при строительстве дома не были применены действующие на тот момент строительные нормы, в результате чего дом не имеет необходимого уровня звуконепроницаемости.

Вы можете поинтересоваться у соседки, не проводились в ее квартире какие-либо работы, снизившие звукоизоляцию ее квартиры (может быть, это сделали предыдущие жильцы или собственники ее квартиры).

Дополнительно вы можете обратиться к соответствующему эксперту и провести независимую экспертизу звукоизоляции, чтобы удостовериться, что конструкция вашего дома (и вашей квартиры) соответствует нормативам, а также что установленная при строительстве звукоизоляционная конструкция вашей квартиры не нарушена посторонним вмешательством.

Права родителей и детей на нормальные условия жизни

Соседи в многоквартирных домах должны придерживаться взаимного уважения, следовать общим правилам поведения и соблюдать общественные нормы. Одним из ключевых правил является избежание громких звуков, особенно в ночное время. Однако нельзя забывать, что не только ваша соседка, но и вы и ваши дети также имеете право на благоприятную среду.

Кроме того, согласно статье 7 закона «О защите прав детей», каждый ребенок имеет неотъемлемое право на защиту жизни и развития, а согласно статье 5 закона защиту этих прав обеспечивают прежде всего родители ребенка.

В свою очередь, согласно статье 177 Гражданского закона, родители ребенка имеют право и обязанность не только обеспечивать ребенка питанием, одеждой, жильем и медицинским обслуживанием, но также обеспечивать умственное и физическое развитие ребенка с учетом его индивидуальности, способностей и интересов. А в соответствии с частью первой статьи 10 закона «О защите прав детей» ребенок имеет право на условия жизни и благоприятную социальную среду, обеспечивающие полноценное физическое и интеллектуальное развитие.

Эмоциональное насилие: как реагировать на угрозы и крики; ответственность за нарушение закона

Дополнительно необходимо подчеркнуть, что причинение вреда самооценке ребенка или психологическое воздействие на него (угрозы в отношении него, ругань, его унижение или в отношении близкого ему человека в присутствии ребенка или иное причинение вреда его эмоциональному развитию) законом «О защите прав детей» трактуется как эмоциональное насилие над ребенком.

Поскольку защиту прав ребенка в стране обеспечивают не только родители, но и государственные и муниципальные учреждения, то необходимо отметить, что в случае совершения эмоционального насилия над ребенком, которое выражается в причинении вреда самооценке ребенка или психологическом воздействии на него или на его родителей в присутствии ребенка или иное причинение вреда его эмоциональному развитию, нарушителю может быть вынесено предупреждение или на него может быть наложен штраф в размере до 700 евро (статья 81 закона «О защите прав детей»). Поэтому, если соседка действительно кричит на ваших детей или угрожает им или в их присутствии делает то же самое в отношении вас, это может рассматриваться как эмоциональное насилие, что прямо запрещено законом «О защите прав детей".

В таком случае вы имеете право обратиться в органы, занимающиеся защитой прав детей, или же в правоохранительные органы для защиты интересов ваших детей (желательно иметь либо свидетелей, либо аудио- или видеозаписи). Это также может послужить основанием для обращения в суд, если ситуация не улучшится.

Можно ли мирно решить конфликт с соседкой?

Прежде чем обращаться в соответствующие органы, рекомендуем попытаться решить вопрос мирным путем. Можно предложить соседке конструктивное обсуждение ситуации, в котором вы объясните, что не проводили каких-либо действий, нарушающих звукоизоляционные нормы (можно продемонстрировать акт экспертизы, если вы ее провели), что дети не могут не шуметь в определенные моменты (на что имеют законное право) и что шум от действия детей, как и от других бытовых процессов, является нормой в условиях многоквартирного дома, если это не превышает общие стандарты шума и если таковые установлены на уровне города или страны.

Важно, чтобы в разговоре вы не давали поводов для конфликтов, а постарались найти взаимопонимание.

Возможно, стоит провести запись данного разговора. В любом случае важно, чтобы вы не поддавались на конфликты и действовали в рамках закона. Защита прав детей и обеспечение нормальных условий для жизни вашей семьи имеют первостепенное значение.

Что делать, если мирное решение не найдено?

В случае, если ситуация не разрешается мирно, можно обратиться в управляющую компанию, которая обязана следить за соблюдением общих норм и правил в доме. Возможно, они помогут урегулировать вопрос звукоизоляции или предложат решение, которое устроит обе стороны. Но если ситуация не будет улучшаться, возможно, будет нужно прибегнуть к юридической помощи для защиты ваших прав и прав ваших детей, в том числе в случае, если соседка продолжит оказывать давление на вашу семью или детей.